“Ya ta’ bloqueado”, Cristian Nodal se refirió a su polémica con J Balvin

A principios de junio de 2022, el cantante colombiano J Balvin y el mexicano Christian Nodal protagonizaron una de las polémicas más llamativas del año, pues por una publicación de Balvin, en la que se refería al aspecto físico del mexicano, el cantante de música popular no se guardó nada y publicó una “tiradera” titulada ‘Girasol’ para el paisa.

En ese momento la pelea llamó la atención, pues no es común que un cantante ajeno al género urbano se enganche en una discusión con un reguetonero a tal punto de lanzar una canción con un mensaje directo en contra del artista, en este caso, la dedicatoria iba dirigida a Balvin.

Aunque ya han pasado más de seis meses desde la discusión, Christian Nodal confirmó que tiene bloqueado a Balvin y que no le interesa mantener ninguna relación con el colombiano; inclusive, comentó que ya habían hecho un trato de paz.

El cantante de música mexicana fue sincero sobre la experiencia con el colombiano en un video publicado en el canal de YouTube del músico, comediante y freestiler, Franco Escamilla, titulado ‘Tirando bola Temp. 7 Ep. 10 - Christian Nodal’, en donde, para preguntarle sobre el tema, Franco Escamilla le comentó que le había gustado mucho ese Nodal agresivo que no se había dejado.

“Fuera de mamada, a mí sí me gustó ese Nodal agresivo wey, que estábamos más acostumbrados al Nodal romántico. Wey yo sí estaba de que sí dile que chingue a su madre”.

Sobre las palabras de Franco, Christian aseguró que no volverán a ver a ese Nodal bravo y que dejó su estilo romántico para enfrascarse en una discusión con otro cantante, pero Escamilla agregó que, aunque no se conoce con Balvin, sí le hizo gracia la forma en la que se dieron las cosas y que, desafortunadamente, Balvin fue la persona que terminó en la discusión.

“Me identifiqué mucho que de repente uno anda por la vida y a lo mejor te agarran en ese preciso momento en el que dices, ahorita próximo hijo de su puta madre que me diga algo, le tocó a él, wey”.

Al respecto, Nodal comentó que cuando comenzaron los intercambios con el cantante paisa, muchos de los seguidores del colombiano se fueron en contra de él, por lo que lo fastidió el hecho de que lo molestaran tantas veces, “fue un bato con un chingo de personas que lo siguen y era como, párenle a su carrito, ya estuvo bueno”.

Escamilla también le preguntó si, luego de la discusión, había tenido la posibilidad de hablar con Balvin en un intento de arreglar lo sucedido, a lo que Nodal respondió que sí, pero que siente que hay personas falsas que hablan cosas que no son, lo que es un problema para él, puesto que sí cree todo lo que le dicen.

“Sí, sí hablé con él, pero la verdad es que siento que hay personas reales y personas falsas, yo me considero una persona bien real, como si yo te digo algo a ti, eso es lo que eres, tú me dices algo a mí yo lo tomo por hecho que eso es lo que es. Ya después me di cuenta que hay gente que tiene más experiencia, más colmillo y yo me creo todo”.

Tras comprender que no todas las personas hablan en serio, Nodal aseguró que hubo un acuerdo de paz con el cantante colombiano, aunque también recalcó que con el tiempo pasaron otras cosas, por lo que afirmó que, actualmente, tiene bloqueado a Balvin de sus redes sociales.