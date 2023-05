Evaluna reacciona a las canciones que Camilo no le dedica

| Foto: Instagram @evaluna

La relación entre Evaluna Montaner y Camilo Echeverry es una de las más admiradas por sus millones de seguidores. La pareja destaca por las canciones que tienen juntos, que se dedican y especialmente por “Índigo”, la que le dedicaron a su primogénita. Sin embargo, no todas las canciones del colombiano están dedicadas a su esposa.

A través de su perfil oficial de TikTok, Evaluna Montaner reaccionó a la más reciente canción de su pareja, “Ni me debes ni te debo”, junto al mexicano Carin León. La cantante venezolana causó risas entre sus más de 15 millones de seguidores al revelar que ella pensaba que todas las canciones de Camilo eran dedicadas a ella, pero al cantar esta se sorprende al entender lo que dice el colombiano.

“Cuando piensas que todas las canciones que saca tu esposo son para ti”, escribió Evaluna en el video y empieza a escuchar la nueva canción bastante emocionada. Pero cuando presta más atención a la letra, su cara cambia y ya no se ve tan emocionada con el nuevo lanzamiento de Camilo.

El colombiano canta “ni me debes ni te debo, se acabó, nada es eterno, buena suerte con tu nuevo amor. Gracias por lo malo y por lo bueno, y que quede claro por si algún día nos vemos, no me debes ni te debo”. Ante esto la cara de confusión de la esposa de Camilo queda en evidencia y menciona al cantante en su publicación, pidiendo explicaciones.

Evaluna sobre las canciones de Camilo Echeverry

Por su parte, Camilo publicó un video con la misma parte de la canción que tiene junto a Carin León, pero él sí dejó claro a quien le estaría dedicando este sencillo. “La canción que le quisieras mandar a tu ex”, escribió en su publicación el cantante colombiano.

En los comentarios del video de Evaluna no faltaron las risas y los reclamos de sus seguidoras al cantante de “Vida de rico”, “Favorito” y “Por primera vez”. “No le queda de otra que enfrentarlo”; “¿Cómo es posible este suceso?”; “Camilo ven para acá porfa”; “Es para la ex”; “yo que tu le gritaba ‘Camilito ven pa’ acá’”, escribieron algunos seguidores.

Sobre la nueva canción de Camilo con Carin León

En esta ocasión, el cantante colombiano Camilo le dio su toque particular a la canción ranchera del mexicano Carin León. “Ni me debes ni te debo”, así como lo señaló Echeverry en sus redes sociales esta canción está inspirada en el dolor y retos que dejan algunas rupturas, pero especialmente en ese momento en el que se asume que una relación terminó y que es mejor dejar todo atrás.

Carin León y Camilo colaboran en "Ni me debes ni te debo"

El éxito hace parte de “Colmillo de leche”, el nuevo álbum de Carin León que explora no sólo la ranchera sino otros géneros musicales, con letras especialmente de despecho y sobre las relaciones que terminan. “Es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera. Aquí muestro sentimientos y estilos que no me había atrevido a mostrar antes. Siempre, teniendo el regional presente como el alma de disco, pero fusionado con flamenco, un poco de salsa, country, folklore americano, blues y soul”, ha dicho al respecto el mexicano.

El disco está conformado por 18 canciones entre las que destacan las colaboraciones con Camilo, Pablo Alborán y Ángela Aguilar en canciones como “Ni me debes ni te debo”, “De piedra a papel” y “Vete yendo”, respectivamente. Además, sorprende con un cover de “Corazón de Oro”, de los Tigres del Norte, en el que hace dueto con el grupo de Hermosillo, Sonora, Los Hijos de Frank.

La canción junto a Camilo Echeverry dice “Ni me debes ni te debo, se acabó, nada es eterno / Buena suerte con tu gran amor / Que te salga bien tu nuevo intento / Para que no vuelvas con el corazón abierto / Ni me debes ni te debo, se acabó, nada es eterno / Buena suerte con tu nuevo amor / Gracias por lo malo y por lo bueno /Y que quede claro, por si algún día nos vemos”.