El Partido Conservador tomará medidas para que sus congresistas no puedan apoyar la reforma laboral

Bancada del partido Conservador declarada en independencia al Gobierno de Gustavo Petro

El fin de la coalición de Gobierno causó nuevas pujas en el Congreso de la República respecto a los proyectos de ley que han presentado los ministerios. Mientras ponentes buscan el apoyo individual de los congresistas, los partidos endurecen sus mecanismos de bancada para evitar desobediencias.

La reforma laboral fue radicada con la firma del representante Alexander Quevedo, del partido Conservador, pese a que esa colectividad se declaró en independencia y señaló que no apoyaría la iniciativa. Incluso el presidente Efraín Cepeda desautorizó a su colega y señaló que no representa la bancada.

El senador Nicolás Echeverry, vocero conservador en el Senado, le pidió a Cepeda que imparta oficialmente la orden de no apoyar el proyecto ante lo ocurrido en la ponencia positiva. A través de una carta le dijo al dirigente de la colectividad que imparta instrucciones claras para todos los miembros de la bancada, porque considera que deben fijar una posición “contundente y responsable con el destino y la calidad de vida de los colombianos”.

Solicitud del senador Nicolás Echeverry

“Nuestra colectividad ha sido seria al afirmar en reiteradas ocasiones, en cabeza suya, Dr Cepeda, que no tiene sentido alguno respaldar iniciativas del gobierno que tras el análisis de diferentes grupos de expertos y especialistas, se concluye que no representarán ninguna mejoría para los colombianos; por el contrario, estos estudios nos permiten asegurar que este tipo de reformas solo traerán al país una involución y un retroceso que saldrá absolutamente caro y nos perjudicará a futuro a todos”, sostuvo Echeverry Alvarán.

Su solicitud incluye la reforma laboral y también la de salud. En esta última ocurrió lo mismo con la ponencia positiva que contó con la firma del representante conservador Gerardo Yepes, quien era ponente, pese a que fue ese proyecto el que provocó la ruptura de la coalición de gobierno y el retiro de la colectividad de la bancada de gobierno.

Para el senador Echeverry, el proyecto de salud no puede ser respaldado porque “pondrá en riesgo el derecho fundamental a la salud” al desmejorar el acceso y no es clara sobre la afiliación. “Todas las líneas azules propuestas para la construcción de esta reforma, fueron ignoradas y desvirtuadas por parte del Gobierno Nacional”, recuerda el vocero respecto a los cambios que propuso su partido al Gobierno y no fueron acogidos en la ponencia.

La representante Mafe Carrascal confirmó que radicó la ponencia positiva para el primer debate de la reforma laboral. Crédito: @MafeCarrascal

“En materia laboral, se ha conocido públicamente el estudio realizado por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (GAMLA), perteneciente al Banco de la República, el cual estima que la actual Reforma Laboral como está presentada, pondrá en serios aprietos económicos a las MiPymes, encarecerá los costos de producción a nivel nacional y ocasionará la perdida de más de 450 mil empleos formales en todo el territorio nacional, razón por la cual, me parece absolutamente inoportuno respaldar la reforma en cuestión”, escribió el senador Echeverry.

Por esas posturas, le pide al presidente del Conservador que se muestre férreo y contundente para que dicte una posición oficial fiel a los principios e ideología del partido para que los congresistas reciban la instrucción de votar negativo ambas iniciativas.

Carlos A. Trujillo sale de presidencia del partido Conservador; llega Efraín Cepeda. Colprensa.

Cepeda señaló que la bancada tomará una posición respecto a la reforma laboral el 23 de mayo. Hasta que ese proceso no se surta, los miembros de la colectividad pueden actuar de manera independiente, pero una vez se tome la decisión estarán obligados a actuar en grupo y coordinadamente de acuerdo a las directrices que se impartan.

El partido de La U también se declaró en independencia y presentó una ponencia alternativa para retrasar una hora de la propuesta de gobierno el inicio de la jornada nocturna, cambiar las atribuciones a los sindicatos, proteger a las aplicaciones de domiciliarios y a las pequeñas y medianas empresas.