Valentina Rendón confirmó que está embarazada a los 47 años

El 14 de mayo se celebró en Colombia el Día de la Madre. Ese día, la actriz Valentina Rendón reveló una noticia que sorprendió a sus seguidores: a los 47 de años va a tener su segundo hijo. La actriz publicó un reel en el que, además de felicitar a las madres en su día, confirmó que está embarazada y que será una niña, con un divertido video en el que dice que le llegó una bendición, cuando pensaba que ya entraba en la menopausia.

“Cuando crees que te llegó la menopausia. Pero te llegó una bendición”, se lee en los subtítulos del reel.

La publicación provocó innumerables comentarios en Instagram, todos felicitando a la actriz. Una usuaria confesó que puede estar pasando por una situación similar: “El cuerpo de la Mujer es una obra maestra de nuestro creador y él sabe hasta qué edad podemos ser Madre. Qué bendición y te felicito por ese Si a la vida”; “Felicidades, que Dios te dé vigor, salud para disfrutar esta etapa. Su caso me acaba de llenar de esperanza, ya que no tengo hijos y deseo y justo tengo retraso y lo que pensaba era: será la menopausia? Y paass que veo su vídeo”.

“Oyeeee estás supercambiada y muy bonita ! Disfruta el bebé que pronto tendrás en tus brazos, que carajo los años no que nada las cosas se dan en el momento preciso ni antes ni después”; “Hermosa noticia, un bb que debe venir a cumplir un propósito hermoso de Dios y muchas misiones bendecidas para sus padres”, fueron otros comentarios en su publicación en Instagram.

El bebé que está esperando Rendón llegará para acompañar a su primer hijo, que nació durante la pandemia del covid-19. La actriz, contó cómo fue ser madre por primera vez con más de 40 años y con el mundo tambaleándose por el virus.

“Desde que arrancó la pandemia tuve bebé, me mudé dos veces de casa, quería que mi hijo tuviera dos nacionalidades -colombiana y estadounidense- (…) y nos agarró -a ella y a su esposo- la cuarentena de la lactancia más la cuarentena que no (sic) se podía salir del país y después tuvimos que regresarnos a nuestra casa en Los Ángeles en un vuelo humanitario que fue una experiencia rarísima”, le dijo a Lo sé todo de Canal 1.

También contó que en los primeros días, después del parto, no pudo dormir: “Cuando salí con el bebé de la clínica, estuve tres días sin dormir. Yo lo miraba abrir y cerrar los ojos y yo me decía ‘se me está adelgazando’; estuve entre asustada y maravillada y yo no lo podía creer que sea mi bebé tan hermoso”.

Sobre la lactancia, la actriz confesó pensó que iba a ser un proceso glamuroso, pero que se dio cuenta de que la realidad otra, al notar el dolor al lactar, las noches de insomnio, sin embargo, fue un reto que quiso afrontar sin ayuda: ella podía sola.

“También pensé que iba a ser un proceso donde estaría súper glamurosa, súper linda, pero me di cuenta que duele, que es dura, que son noches sin dormir, que es entender todos los cambios que tienen los bebés. A veces la gente me dice (sic) ‘¿necesita ayuda?’ y yo les dijo ‘déjenme, yo puedo’”.

Sobre cómo fueron esos primeros meses, contó que no quiso ser una madre sobreprotectora y que el bebé quería estar con ella todo el tiempo: “yo soy la que hago todo con el niño… yo trato de ser una mamá primeriza no muy sobreprotectora, yo dejo que toque todo, que coma todo, la vitamina M”.