Por ponerle “El santo cachón” a todo volumen, guajiro entuteló a su vecino: “Se está burlando de mí”

“El accionante clama su derecho de vivir tranquilamente y en sana paz, ya que su vecino le pone a todo volumen las citadas canciones inspiradas en las infidelidades", se dijo sobre el caso de la víctima

En La Guajira, se informó recientemente, se vivió un insólito caso luego de que un hombre decidiera interponer un recurso legal en contra de su vecino luego de que este, según el denunciante, se burlara de él poniéndole canciones como ‘El Venao’ y el ‘Santo Cachón’. Esto sería un chiste de mal gusto, dice el ciudadano, por la infidelidad de la que habría sido víctima por parte de su pareja. El accionante alegó, al Juzgado Municipal de Maicao, “su derecho de vivir tranquilamente y en sana paz”.

“Colocan esas canciones para burlarse de mí indirectamente, de manera sarcástica y con sátira, y eso vulnera mi derecho a vivir tranquilamente y en sana paz”, dijo el ciudadano.

“Yo me enteré del caso por las redes sociales y según se observa se trata de un ciudadano con un alto grado de sociabilidad que quiere solucionar un problema con herramientas legales y por eso digo que si nos pide ayuda ante el posible matoneo del que está siendo víctima, se la vamos a dar. Comisionare al inspector de Policía para que se apersone del caso y proceda porque a las personas que creen en la justicia indudablemente hay que protegerlas”, comentó, por su parte, el secretario de Gobierno de Albania, Edinson Gil.

“El accionante clama su derecho de vivir tranquilamente y en sana paz, ya que su vecino le pone a todo volumen las citadas canciones inspiradas en las infidelidades. Las canciones ‘El Venao’ es interpretada por la agrupación de merengue dominicano Los Cantantes y ‘El santo cachón’, fue grababa por Los Embajadores Vallenatos. El juez de Maicao, revisará la tutela para tomar la decisión si la admite y darle el respectivo trámite o por lo contrario la rechaza por improcedente”, detalló el periodista.

Un caso similar se vivió en días pasados con el cantante Giovanny Ayala. El músico fue citado ante la Fiscalía General de la Nación luego de que una joven asegurara que sus composiciones la habían llevado a tener pensamientos suicidas en medio de una ruptura amorosa que estaba atravesando.

“Fui notificado para una cita en la Fiscalía General de la Nación aquí en mi tierra. Me encontré con la sorpresa de que fui demandado porque una señora indignada porque su hija se tomó un ‘poconón’ de pastas escuchando mi música. Le dio una tusa, y escuchando la música se puso en una depresión impresionante y se tomó todo un frasco de pastillas”, comentó en Ayala en sus redes sociales.

“Según eso, yo era el culpable directamente y tenía que responder por eso. Ella manifestaba que su hija solamente escuchaba esa música para ‘desentusarse’. Me parece absurdo, ya mi abogado se encuentra detrás del tema y al frente de la situación, vamos a ver qué pasa (...) Lo más preocupante es que la Fiscalía se preste para estas vainas, habiendo tanta gente necesitando de verdad justicia”, dijo el artista de música popular al calificar la situación como ‘absurda’.

“La dirección es que indemnicemos a la señorita solamente porque hacemos música para divertir, para que la gente se identifique. Yo tengo un delito, y es que ella tuvo la decisión de atentar contra su vida, pero la madre de la señorita dice que tengo que indemnizarla con 300 millones. ¿Lo pueden creer? Eso es algo absurdo”, comentó después.

Sobre el caso, comentó el abogado José Luis Moreno, de la firma MUVA Legal, en testimonios recopilados por Cambio, que “es claro que no hay ninguna inducción o ayuda. Las canciones no son determinantes para que tome la decisión de quitarse la vida. El aporte de la canción no fue esencial. Lo esencial fueron otros factores externos que la llevaron a cometer esa conducta”.