Sarah Ferguson, integrante de la realza británica, llegará al país en la madrugada

La duquesa de York, Sarah Ferguson, estará presente en un evento cultural en Colombia, dedicado a los 200 años del Museo Nacional. EFE/ Facundo Arrizabalaga/Archivo

El lunes 15 de mayo se llevará a cabo la celebración de los 200 años del Museo Nacional de Colombia, gala presentada por el bailarín de ballet Fernando Montaño. El evento contará con la participación de la duquesa de York, Sarah Ferguson, exesposa del polémico príncipe Andrés, duque de la misma casa real y hermano del hoy rey Carlos III.

Te puede interesar: Sandra Reyes afirmó que vivió un encuentro cercano con extraterrestres

El paso de la integrante de la monarquía británica será breve, ya que permanecerá en el país 24 horas y se va el 16 de mayo por la noche. “Tiene que regresar a Londres pronto para otro evento el 18 de mayo”, informó el bailarín colombiano.

Montaño aseguró que Ferguson estará en el Teatro Colón de Bogotá, a las 7:30 p. m., y se espera que su llegada sea alrededor de las 3 de la madrugada (hora local) del lunes 15 de mayo. También está pendiente de confirmación, si la duquesa de York además de visitar el emblemático escenario, recibirá una visita guiada del Museo Nacional.

Sarah Ferguson, duquesa de York, habla durante el funeral público por la cantante Lisa Marie Presley, única hija del "Rey del Rock 'n' Roll", Elvis Presley, en la mansión de Graceland en Memphis, Tennessee. REUTERS/Nikki Boertman

En conversación de Montaño con el diario El Tiempo, explicó que conoció a la duquesa por intermedio de un amigo, el bailarín tomó la decisión de contarle las maravillas que destacan en el territorio nacional en materia de biodiversidad en el país, por lo que se interesó inmediatamente en la pluralidad cultural que rige las diferentes zonas de Colombia. Esto originó que la integrante de la realeza británica aceptara la invitación para asistir a este evento conmemorativo.

Te puede interesar: Qué pasó con José Feliciano: el reconocido cantante canceló sus conciertos en Medellín y Bogotá

“Yo, como buen embajador de Colombia, le conté con detalles sobre nuestra flora y fauna, y como la única manera de coordinar nuestros tiempos era en esta visita mía a Bogotá y Medellín, ella decidió viajar para, además, asistir a la gala y verme bailar”, explicó Montaño al diario capitalino.

La duquesa de York estará presente en el evento que conmemora los 200 años del Museo Nacional de Colombia. Grosby Group.

El programa contempla que después de los actos protocolarios que darán apertura a la ceremonia con motivo de las celebraciones del bicentenario, se verán las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y de Fernando Montaño, que realizará varias intervenciones, entre estas La danza del espíritu bendecido, el segundo acto del ballet El lago de los cisnes y la coreografía de Mis pies, la actuación de la bailarina Diana Catalina Gómez y el Ballet Folclórico Cumbé, entre otros espectáculos.

Sarah Ferguson rompió el silencio tras no ser invitada a la coronación de Carlos III

Sarah Ferguson rompió el silencio en una entrevista en Good Morning Britain (Buen Día, Bretaña) y habló sobre por qué no fue invitada a la coronación de su ex cuñado, el rey Carlos III. La duquesa de York, de 63 años, dijo que no está ofendida de la decisión de Carlos, y citó su divorcio de Andrés como la principal razón.

Te puede interesar: Yina Calderón incursionó en un curioso género musical

Hablando con los presentadores del programa de ITV, Kate Garraway y Adil Ray comentó, “No voy a [ir], es una ocasión estatal, y estando divorciada no creo que puedas tener las dos cosas”.

Sarah Ferguson a su llegada al funeral de Estado de la Reina Isabel II, celebrado en la Abadía de Westminster, Londres. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS

“Estoy divorciada y me encanta estar divorciada de mi exmarido, no de él en su totalidad, es importante diferenciar”.

Y aclaró que solo porque “no está allí en una ocasión de Estado”, no quiere decir que no puede “estar allí” en privado.

Por otra parte, Sarah pidió que dejen en paz al príncipe Andrés: “Él es un buen hombre. Es un hombre amable, y creo que el centro de atención debe alejarse de él y dejar que continúe con su vida para reconstruir”.

Sarah, que comparte hijas con andrew, la princesa Beatrice y Eugenie, también agregó que él es un “muy buen abuelo” para sus nietos.