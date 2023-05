La presidenta de la Junta Directiva de Asofondos sobre el Régimen de Prima Media: “Las matemáticas no dan”

Marcela Giraldo, presidenta junta directiva Asofondos. Foto: Asofondos.

Marcela Giraldo, presidenta de Colfondos y de la Junta Directiva de Asofondos (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía), el gremio que agrupa a las cuatro administradoras de fondos de pensión privadas (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia), sostuvo una conversación con Infobae Colombia acerca de la reforma pensional planteada por el gobierno de Gustavo Petro, la reforma laboral y la relación del gremio con el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

La dirigente gremial entregó sus preocupaciones en torno al funcionamiento del Régimen de Prima Media, con el que se rige el sistema público de pensiones del país a través de Colpensiones, y que además es el eje de la reforma del Gobierno nacional.

Expertos dijeron hace poco que sería bueno reducir el umbral del aporte del Pilar contributivo a un solo salario mínimo y no a tres, como lo está planteando el Gobierno nacional, ¿Qué opina sobre esa propuesta?

Hay personas, como tú bien mencionas, que han planteado bajarlo a un salario mínimo y aducen argumentos relacionados con sostenibilidad fiscal, también con minimizar el impacto en el ahorro individual y en los fondos de ahorro a título colectivo para la Nación.

Cuando yo hablo de este componente del Pilar contributivo, para mí es más importante, más que hablar del umbral, hablar del concepto, de qué pasa con ese dinero, porque pensemos que todos los trabajadores formales logramos contribuir a ese pilar; sin embargo, más del 50% de los colombianos no logran contribuir, porque están en la informalidad, entonces ya sabemos que estamos dejando a la mitad de la población por fuera de ese Pilar Contributivo.

Mi invitación es a que la gente piense que deberíamos estar haciendo con esos recursos, que con tanto esfuerzo los trabajadores colombianos ahorran mes a mes o contribuyen mes a mes. Mi llamado es a que esos recursos no solamente se ahorren, sino que se inviertan de manera activa para que generen rendimientos que en el largo plazo te garanticen que tú tienes una reserva que va a soportar esa pensión en la vejez.

La problemática con el Régimen de Prima Media es que, al utilizar las cotizaciones de hoy para soportar pensiones de hoy, no tenemos esa reserva y dependemos entonces de disposiciones presupuestales que se hagan en el futuro para responder por las pensiones actuales.

Entonces, desde Asofondos hacemos un llamado, no solamente por el desafío que plantea el cambio demográfico que está viviendo Colombia, que es muy similar al que se están enfrentando muchos países alrededor del mundo, en donde cada vez hay menos personas jóvenes por adulto mayor, sino también porque nuestro Régimen de Prima Media sigue teniendo una fórmula muy generosa de cálculo de beneficios o de pensiones para las personas que logran pensión en Colombia.

Justamente, sobre el Régimen de Prima Media, en el Congreso de Asofondos usted planteaba que el Gobierno nacional maneje más bien un régimen de ahorro individual en vez de prima media, pero con mejoras, ¿Qué mejoras serían esas para implementarse?

En la medida en la que cada colombiano es dueño de su ahorro, lo pueda ver crecer y tenga con mucha claridad y con mucha transparencia conocimiento sobre cuántas semanas ha aportado el sistema, cómo va su ahorro, qué está pasando con esos rendimientos y cómo está construyendo en el largo plazo ese sueño de la pensión, se genera una responsabilidad colectiva y un sentimiento de propiedad sobre ese ahorro, que garantiza que como colombianos le demos el mejor uso.

Nosotros creemos que Colpensiones plenamente puede ser un administrador más, seríamos cinco administradores de ahorro individual, pero sí es muy importante que esas contribuciones primero se ahorren y que además tengan una titularidad individual, para que exista de parte de cada colombiano una mejor fiscalización y un mejor entendimiento. Tenemos que trabajar mucho en educación financiera. Ese es el modelo que creemos que nos lleva de manera estructural y para el largo plazo a generar mejores pensiones para los jóvenes de hoy.

Si estoy entendiendo bien, ustedes están en contra del Régimen de Prima Media y prefieren el ahorro individual como modelo de pensión

Nosotros, como país, estamos ya respondiendo con una deuda adquirida y unos derechos adquiridos que tiene una masa importante de colombianos. Todos los años el Gobierno Nacional tiene que enviar dinero a Colpensiones para honrar esas pensiones de hoy, porque ya no alcanzan las cotizaciones para cumplir con las obligaciones de hoy que está pasando, que cada vez va a haber más pensionados y menos personas contribuyendo entonces si nosotros seguimos agrandando ese problema vamos a gastar las contribuciones de hoy y además vamos a tener que seguir generando giros de la Nación de los impuestos que son de todos los colombianos. Entonces, nuestro llamado es que necesitamos poder tener una conversación seria sobre los beneficios que están implícitos en nuestro Régimen de Prima Media

Acá hablamos mucho de los regímenes de prima media que hay en los países nórdicos, en los países europeos, que son muy generosos. Pero, viste lo que está pasando en Francia, donde también se están tomando medidas para hacer más fiscalmente responsable el sistema de pensiones. No quieren, como país, enfrentarse a una conversación en donde les dicen a los pensionados ‘voy a tener que bajarle los beneficios porque no alcanza la plata’, entonces por dónde se fue el presidente (Emmanuel) Macron, en decirle a los que todavía están trabajando: ‘bueno, a ustedes les va a tocar aplazar la recepción de ese beneficio a dos años más’. Ahí entramos en este tema de los parámetros que es la manera responsable de ver cómo va uno ajustando las cuentas y cómo va uno haciéndole frente a una realidad que es irrebatible: el cambio demográfico. Las matemáticas no dan.

Aquí se toca un poco el tema de la reforma laboral, porque la Anif advirtió que podría generar más informalidad, algo que definitivamente impactaría en el sistema pensional ¿Cómo ven ustedes esa reforma? ¿Tienen la misma preocupación?

No me considero por ahora experta en temas de reforma laboral, pero sé que esa reforma también tuvo una audiencia en donde hubo un debate amplio de los diferentes sectores.

Sé que la reforma plantea fortalecer y mejorar los beneficios y los derechos que tienen los trabajadores formales. Creo que para las empresas grandes aguantar ese tipo de reformas es costoso, pero lo pueden hacer; el problema está con el tejido empresarial colombiano, que no es de empresas grandes. Yo leí hace a finales del año pasado un informe del Consejo Privado de Competitividad que decía que más del 90% de las empresas en Colombia son de nueve trabajadores o menos. También hablé recientemente con la presidenta ejecutiva de Bancamia (Viviana Araque) y lo que me plantó es que las empresas acá en Colombia sufren mucho para poder empezar a asumir esas cargas tributarias parafiscales.

El desafío es cómo estamos pensando en ese 90% del empresariado colombiano, que es PYME y micro. Hasta donde yo entiendo, la reforma no está apuntando a crear vías en donde la formalización se agilice. Sí se están abordando algunos mecanismos para que ciertos grupos de trabajadores, como aquellos que están en plataformas digitales, el agro, las empleadas domésticas, se formalicen. Ese es un desafío.

Además, definitivamente cualquier tema que se trate en la reforma laboral va a tener implicaciones en el en el sistema pensional a futuro. Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo, mencionaba en el Congreso de Asofondos, que además estamos en un momento difícil para implementar una reforma laboral de esa naturaleza, porque tenemos inflaciones muy altas, estamos entrando en un ciclo de tasas altas y seguramente de desaceleración económica

De todas formas, yo quedé también bastante tranquila, porque el Congreso está dando los debates que se deben dar, la institucionalidad colombiana está funcionando y nosotros (Asofondos) tenemos que hacer parte del debate.

¿Cómo ven ustedes la relación con el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla?

El nombramiento es muy reciente. El ministro Bonilla ha estado muy involucrado desde la campaña del presidente Gustavo Petro, porque se desempeñaba como su asesor económico, entonces conoce estos temas bastante bien.

Nosotros desde Asofondos siempre hemos tenido una relación muy cercana con el Ministerio de Hacienda a través de diferentes gobiernos con diferentes ministros ocupando esas sillas y no esperamos que la situación con el ministro Bonilla sea diferente. Sabemos que en Hacienda hay un buenísimo equipo técnico que está revisando todas estas reformas de manera minuciosa para entender muy bien el impacto fiscal y que como país las podamos asumir.

Los mensajes que el ministro Bonilla le ha dado a los inversionistas también han generado algo de tranquilidad en los últimos días, entonces esperamos que le vaya muy bien, si a él les va bien a todos nos va bien.