Alci Acosta, la voz de la melancolía que se convirtió en leyenda

Los Premios Nuestra Tierra 2023 le darán al bolerista el título de Leyenda por sus aportes a la música a lo largo de más de 50 años

A sus 84 años, y tras más de 60 álbumes grabados, el cantante colombiano Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, conocido como Alci Acosta, recibirá el reconocimiento como Leyenda en la edición 2023 de los Premios Nuestra Tierra, que se llevarán a cabo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá el próximo 17 de mayo.

Desde el año 2022 el cantante romántico ha estado anunciando a sus seguidores y fanáticos que se siente conforme con lo que ha hecho a lo largo de las más de cinco décadas que le ha dedicado a la música como solista, por lo que empezó a disminuir el número de presentaciones y anunciar su gira de despedida de los escenarios con una canción compuesta por su hijo el ‘Checo’ Acosta llamada “Adiós escenarios”, que durante este 2023 lo ha llevado por Estados Unidos, Ecuador y Colombia.

“Desde hace seis años planteé la idea de retirarme de los escenarios y desde ese entonces he venido diciendo en los shows que todo comienzo tiene un final, y aunque el público no quiera ya llegó la hora de decirles hasta siempre. Con lo que he hecho durante estos 57 años me siento muy contento de haber conocido gran cantidad de personas, muchos países y por ganarme el cariño y el respeto de las personas. No le puedo pedir más a mi carrera y me voy feliz, orgulloso de todo lo que he logrado”, confirmó en una entrevista con el diario barranquillero El Heraldo.

Una de las presentaciones más emotivas fue sin duda la que tuvo en la pasada edición del Festival Estéreo Picnic, donde al cantante colombiano se le vio sentado frente a su piano, abrigado ante el inclemente clima de Briceño, interpretando ante miles de asistentes de todas las edades sus canciones más famosas. Un concierto recordado por las lágrimas de los Acosta (padre e hijo) sobre el escenario escuchando la ovación del público.

“Llevo más de 58 años cantando y al comienzo estaba convencido de que mi público era gente madura, más o menos de 40 años para arriba, 50 o 60 años. Pero, tiempo atrás, hará más o menos unos 15 años, descubrí que me salió una nueva fanaticada de gente mucho más joven, de entre 15 y 25 años. Muchachos que conocen mi música, que se la saben de memoria. En mis presentaciones las cantan conmigo, disfrutan mucho lo que yo hago. Y hasta niños me siguen”, aceptó Acosta en una entrevista con la revista Semana.

La voz de la melancolía

En 1965 firmó con Codiscos por ocho años

Alci Acosta nació en Soledad, Atlántico, el 5 de noviembre de 1938 y desde muy pequeño fue un apasionado por la música, especialmente por el bolero y por los sonidos del piano. En su adolescencia se fue a vivir en Barranquilla, donde tomó clases de ese instrumento, en principio, con un teclado dibujado en un cartón, porque no tenía los medios para comprar uno de verdad.

“Lo del teclado de cartón fue por una insinuación de mi profesora de piano de ese entonces, que se llamó en vida Elia Donado -recordó el intérprete en una entrevista con la revista Semana-. Como en esa época era complicado para una familia humilde como la mía tener un piano en la casa, la profesora me dijo que me consiguiera un piano que venía en un cartón. Ahí practicaba yo mis canciones, mis lecciones, y entonces cuando iba a Bellas Artes, ya más o menos las llevaba preparaditas. Esa experiencia me servía para distinguir las blancas y las negras. Y eso a pesar de que era un piano curioso: con un teclado mudo

Así inició una carrera musical como pianista de diferentes grupos musicales de la ciudad. A los 27 años, en 1965, decidió dejar las agrupaciones y lanzarse como solista interpretando boleros, la música que siempre lo emocionó. En ese momento logró convencer con su voz a los empresarios de Zeida, un sello de Codiscos, y con ellos grabó su primer álbum, el que rápidamente lo lanzaría a la fama.

“Son recuerdos” fue el primer disco del cantante soledeño y su primer gran éxito, una canción llamada “Odio gitano”, que le cedió el compositor Cristóbal San Juan.

“Qué tratas de insinuarme con tus actos/ a mí que te saqué de la amargura/ engáñame si quieres que tu engaño/ Es fango que no mancha a mi blancura/ No vayas a creer que estoy llorando/ Si acaso me ves triste por doquiera/ Bien sabes que las lágrimas del alma/ No brotan a mis ojos por cualquiera. Confieso que te quise con el alma/ te di mi corazón sin condiciones/ Y tuviste el coraje de engañarme/ Pagando mi cariño con traiciones/ Si fuera vil gitano te dijera/ Tres frases que contengan brujería/ que vayas por el mundo muerta en vida/ y vivas mil años de hechicería”.

Su voz y la interpretación que Alci Acosta le daba a canciones tristes y de despecho en la época lograron que antes de sus 30 años el artista tuviera un contrato con una de las disqueras más importantes del momento, lo que le permitió llegar a países como Venezuela, Ecuador, Perú y México.

Desde entonces, fueron ocho años firmado con Codiscos, disquera que año tras año lanzaba canciones del artista que se posicionó entre los más escuchados y que en la actualidad son clásicos de la música romántica y de despecho. El reconocimiento que alcanzó en la región con sus canciones hizo que Acosta grabara a dúo con importantes de la época artistas como Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Óscar Agudelo, Gabriel Raymond y después con El Combo de las Estrellas.

Alci Acosta inició su carrera musical como solista a los 27 años. Foto: Colprensa

Luego de “Son recuerdos”, Alci Acosta presentó ante sus fanáticos exitosas producciones como “Junto Al Jagüey” (1978); “Su voz, su piano y más éxitos” (1978); “Reminiscencia y otros” (1991); “Los románticos de siempre” (1995); “Bendigo el licor” (2006); “Para los bohemios” (2011) en solitario. Además de los que tuvo junto a cantantes como Óscar Agudelo, “Mano a mano musical” (1996); Rodolfo Aicardi, “Mano a mano de ídolos” (2006); y “Grandes de siempre” un álbum que salió en 2008 con sus canciones grabadas junto a Julio Jaramillo.

A lo largo de más de cincuenta años de música han sido muchas las canciones que el maestro Alci Acosta ha dejado en la música de siempre de los colombianos y de sus seguidores en el resto del mundo. Entre las más destacadas se puede mencionar “Traicionera”, de Jaime R. Echevarría; “Si hoy fuera ayer”, de Edmundo Arias; “El contragolpe”, de Miguel Valladares y “La cárcel de sing sing” del dominicano Bienvenido Brens Florimón.

La lista puede continuar con “No renunciaré”, “La copa rota”, “Camas separadas”, “La cama vacía”, “Mi querido cascarrabias”, “Niégalo todo”, “Por qué se fue”, entre muchas otras que le valieron títulos como El rey del bolero, La voz de la melancolía o El emperador del sentimiento.

“Para un compositor, uno de los momentos más emocionantes es cuando se encuentra a un intérprete que lleve el talento con cada una de las letras, emocione al oyente y perdure en el tiempo. Eso siempre lo ha hecho Alci Acosta en su trayectoria artística y los colombianos nos sentimos orgullosos de tenerlo entre los más grandes de la canción”, aseguró en su momento Óscar Javier Ferreira, compositor de Sayco.

Ruth Agudelo, esposa de Alci Acosta y madre del 'Checo' Acosta murió a causa del covid-19. Foto: Twitter 'Checo' Acosta.

Mientras se posicionaba como uno de los artistas con más sentimiento en sus canciones, Alci Acosta tan sólo compuso una canción llamada “Eres mi amor” que escribió para su esposa Ruth María Agudelo, madre del Checho Acosta, que murió 17 de noviembre de 2020 a causa del covid-19, a los 79 años.

“Yo era muy corto de palabras. Yo a mí mujer me la conseguí a partir de carticas, se las mandaba con un muchachito que le decíamos “chaparrín”, porque era chiquitico. Mi señora vivía en la esquina y yo vivía en la mitad de la cuadra, y con eso me la fui ganando, y ya a medida del tiempo entonces como yo tenía mi pianito viejo se me dio por componerle “Eres mi amor”, la única canción que he compuesto”, recordó Acosta en una entrevista para el programa “Yo José Gabriel”.

La mujer con la que Acosta se casó cuando él tenía 21 años, fue padre y madre de sus tres hijos con el cantante, pues era mucho el tiempo en el que Alci estaba viajando y presentándose en otros países. A pesar de ello, Ruth Agudelo siempre fue un gran apoyo para Alci Acosta y para el ‘Checo’ en sus carreras musicales. En octubre de 2020, madre, padre e hijo dieron positivo para covid-19 y permanecieron aislados por unas semanas. Mientras Alci y el ‘Checho Acosta lograron superar la enfermedad, Ruth empeoró y fue internada en la Clínica del Caribe de Barranquilla, donde falleció.

Medio siglo dedicado a la música es más que suficiente para que Alci Acosta sea el artista merecedor a ese reconocimiento especial en la edición de este año de los Premios Nuestra Tierra. El galardón, bautizado como Leyenda de Nuestra Tierra, será entregado en reconocimiento a su carrera como intérprete el 17 de mayo en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

“Yo me retiro con honor, haciendo las cosas bien y siendo un bonito recuerdo para todos. Me voy contento, pero con la satisfacción de que cuando escuchen cantar a mi hijo Checo se acuerden de mí. Siempre voy a estar vigente a través de mi hijo, mi legado queda en manos del mejor”, concluyó el artista en su entrevista con El Heraldo.