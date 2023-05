Presentadoras no pudieron contener la risa en plena emisión del noticiero

Dos presentadoras de Noticias Caracol protagonizaron un curioso momento durante la emisión del mediodía que se hizo viral en las redes sociales (Captura de pantalla)

Un llamativo hecho tuvo lugar durante la emisión del mediodía de Noticias Caracol del viernes 12 de mayo, el cual no pasó desapercibido para los televidentes. Lo normal en los informativos es que los presentadores demuestren profesionalismo y no expresen emociones de forma demasiado efusiva al momento de estar frente a las cámaras. Todo lo contrario a lo que sucedió en dicha emisión.

Las presentadoras del noticiero, Catalina Gómez y Ana Milena Gutiérrez, habituales encargadas de la conducción, estaban en un segmento del noticiero en el que se intenta dar apoyo a las novedades tecnológicas que viene sumando el informativo para que todos sus televidentes estén informados, para lo cual incorporan un código QR que al escanearse permite a los televidentes acceder al contenido digital del noticiero, y así ampliar la información.

En este caso la noticia trataba de una situación muy peculiar, pues la protagonista era una cabra que con sus gemidos asustó a los pobladores de una vereda, quienes pensaron que había una emergencia en proceso, para luego darse cuenta de que el animal era el causante de ese alboroto. Catalina Gómez introdujo la noticia diciendo “La de hoy es, como se dice popularmente, para morirse de la risa”.

Cuando comenzó a relatar el hecho, la presentadora no aguantó la risa y soltó su primera carcajada. Ana Milena intentó cubrirla y terminar de contar el hecho, explicando que la cabra gritaba porque la habían separado de su “amigo”. Sin embargo, entre lo inverosímil de la noticia y las risas de su compañera tampoco pudo resistir y las dos rieron a carcajadas por varios segundos hasta que se vieron obligados a pasar a comerciales.

“Qué pena, pero es que no podemos...”, fue lo único que pudo decir Ana Milena entre risas a los televidentes mientras observaba a la cámara y luego a su compañera de set, incapaz de voltear su rostro debido a la incapacidad para contener la risa. Por fortuna para ellas, se las arreglaron para recuperar la compostura y dar el paso a comerciales con el rigor acostumbrado.

Fueron pocos segundos, pero el video no tardó en hacerse viral en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, Catalina se refirió a lo sucedido y a las impresiones que les dejó leer sobre esta cabra, comentando “No pude aguantarme. Esa cabra no balaba”, trinó Catalina en su perfil oficial. Ana Milena no se pronunció sobre lo sucedido, pero su compañero Pablo Arango si lo hizo. El comunicador compartió en su cuenta de Twitter el video del segmento protagonizado por sus dos colegas y trinó: “¡Literalmente! Para morirse de la risa”, permitiendo que otros usuarios en la red social se manifestaran sobre lo gracioso e inusual de este momento.

