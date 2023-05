Shakira confiesa que sus hijos la han salvado del dolor y la completan

Acaba de ser publicada Acróstico, la nueva canción de Shakira. En dos minutos y cincuenta segundos, la barranquillera hace una declaración de amor a sus hijos Milan y Sasha, y les dice que nunca dejará de estar con ellos y que, así el amor parezca una estafa, cuando es real no se acaba.

Así, hablándole a Milan y Sasha, Shakira le pone un engranaje más a ese mecanismo de expiación que podría ser su próximo disco.

En la canción, Shakira cuela el nombre de sus hijos —vale señalar que un acróstico es una composición poética en la que las letras iniciales, intermedias o finales de, en este caso, cada verso se pueden leer en vertical—, para decirles que si bien la relación de sus padres terminó y ya no estarán más juntos, no deben dejar de creer en el amor.

El primer verso está dedicado a Milan, su hijo mayor, diciéndole que el amor, cuando es real, no se acaba y que por más que las cosas no salgan como las planearon, ella estará allí para él, y para Sasha, claro, siempee.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba,

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”

En otra estrofa, esta vez dedicada a Sasha, su hijo menor, le dice, y se recuerda a sí misma, que hay que aprender a perdonar, pero que las cosas, cuando se dañan, no se botan, se intentan arreglar, lo que podría hacer referencia a los rumores de que Piqué y la barranquillera habrían intentado recomponer su relación, cosa que al final no se dio.

“Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas”.

Después les dice que por más que la vida la trate como la trate —la separación con Piqué— ella siempre será fuerte para ellos y que lo único que quiere es su felicidad. Mientras que en el coro les dice que ellos, y su amor, la salvan del dolor y la completan:

“Quererte / Sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy”.

La letra de la canción se puede leer, completa, a continuación:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy.