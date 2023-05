Karol G y otras sorpresas en el primer concierto de Alicia Keys en Colombia: “No será el último”

Las cantantes se tomaron una selfie sobre el escenario

“Esta noche es de mujeres poderosas”, anticipó a su llegada al escenario del Movistar Arena la artista colombiana Goyo para abrir el primer concierto de Alicia Keys en Bogotá ante un público en el que predominaba la presencia femenina. Sin embargo, la sorpresa fue saber que la cantante de ChocQuibTown no sólo se refería a ella y a la estadounidense, sino también a Shakira -a quien planeaba homenajear- y Karol G -que minutos más tarde sorprendería a los asistentes-.

El mensaje de poder de Goyo

En la noche del 11 de mayo el Movistar Arena se vistió de morado, no sólo porque es el color que ha representado la gira de Alicia Keys con su más reciente álbum “Keys II”, sino porque, según detalló Goyo durante su presentación de apertura, “es el color de la fuerza y el poder femenino”. Además, la artista colombiana lució un vestido con apertura a cada lado de la falda e interpretó canciones como “Hasta el techo”, “Pa que se lo gocen”, “Somos Pacífico”, “Na na na”, entre otras que hacen parte de su carrera con el grupo y en solitario.

Durante su presentación en el Movistar Arena la cantante chocoana compartió dos importantes momentos con el público. Goyo pidió un aplauso para la Mujer del Año, según Billboard, Shakira y señaló que el orgullo que siente por su colega es tal que decidió interpretar una de sus canciones ante el público, la elegida fue “Antología”. Luego recordó que ella también recibió el reconocimiento de agente de cambio por parte de la revista musical estadounidense y señaló que ese día había vivido uno de los mejores momentos como madre.

Goyo fue la artista invitada para abrir el primer concierto de Alicia Keys en Colombia (Ocesa)

“Mi hija Saba me sorprendió. Uno a veces cree que conoce a sus hijos, pero te sorprenden cuando te hablan desde el corazón”, señaló la cantante y por eso pidió permiso a los asistentes para dedicarle a su hija una canción que el cantaba cuando niña, se trató de la canción de cuna colombiana “San Antonio”. Goyo dejó al público con la energía en alto para recibir a la norteamericana Alicia Keys.

Es mi primera vez en Colombia, pero no será la última: Alicia Keys

Desde que apareció en el escenario, vestida con un enterizo negro y con lentejuelas que, además, tenía capota y una capa grande de color fucsia, Alicia Keys se encontró con un público que ha esperado muchos años para ver a la neoyorquina intérprete de éxitos como “Girl on Fire”, “No One” y “Empire Estate of Mind” en el país. Es por eso que tras su primera canción, “Nat King Cole”, reveló que “siento una energía increíble de todos ustedes, es algo que no puedo explicar con palabras Bogotá”.

Los visuales hacían parecer que Alicia estaba llevando al público a su propio universo, uno en el que cada tanto la artista impactaba a todos con su destreza en el piano blanco que estaba dispuesto a un lado del escenario. A lo largo de sus más de 25 años activa en la industria musical, encasillar a la neoyorquina en un género ha sido básicamente imposibles, cosa que quedó demostrada en el show que inició a las 9:10 de la noche y se extendió hasta pasadas las 11:00 p. m..

Alicia Keys brilló ante un Movistar Arena totalmente lleno

Hubo todo un recorrido por el pop, hip hop y el soul; sin embargo, en la escena quedó en evidencia lo que ha hecho que Alicia Keys atrape a su público y es la inclusión de sus raíces musicales con el jazz, el blues y el R&B, demostrando siempre la cultura de ‘la gran manzana’.

Además de sus más famosas canciones y las que hacen parte de su más reciente álbum, la cantante sorprendió al público con muchas palabras en español, demostrando que ha estado practicando bastante para su paso por los países de habla hispana. En cada país por el que ha pasado Keys se ha apropiado de algunas canciones de artistas nacionales y Colombia no fue la excepción. La neoyorquina demostró su don para sentirse cómoda en cualquier género y hasta en otro idioma al interpretar “Calma” de Pedro Capó y Farruko.

En esos pequeños detalles para el público colombiano la cantante también sorprendió con “Looking for paradise”, colaboración hecha con Alejandro Sanz y en otro momento de su show con “Like it”, melodía tropical en la que participan Cardi B, Bad Bunny y J Balvin; de hecho, del artista paisa también utilizó el ya reconocido intro de “Mi Gente”.

Sorpresa en la última fila y llegada de Karol G

"Mientras me curo del cora", de Karol G, fue la canción que la paisa cantó junto a Alicia Keys

En un momento Alicia Keys desapareció del escenario, mientras su corista y músicos impactaban al público. De un momento a otro, un revuelo sucedía al otro lado del escenario, en la última fila de la silletería en el suelo del Movistar Arena. ¿Qué sucedía que atraía tanto la atención del público? Las luces se encendieron y Alicia subió a una estructura en la que quedaba rodeada por varios teclados y consolas de sonido.

La artista de 43 años no sólo demostró su talento, sino que propuso un juego a los más de 10 mil asistentes a su primer show en Colombia. “Les voy a mostrar dos versiones de una canción y escogen si gana la acústica o la que incluye pista”. En efecto, Keys interpretó en esas dos versiones canciones como “Skydive”, “Only You” y “Unbreakable”, y en algunas ganaba la versión original y en otras la que tenía los arreglos.

Al final de ese momento la artista preguntó al público si había llegado la oportunidad de interpretar una ”canción realmente neoyorquina” lo que emocionó a sus fanáticos que inmediatamente entendieron que iba a cantar “Empire State of Mind” de Jay-Z; en medio de la cual la cantante bajó de la estructura y volvió al escenario principal pasando por el medio del público. En seguida el poder femenino se adueñó del Movistar Arena, cuando más de 10 mil voces cantaron al unísono “Girl on Fire”.

Además de Karol G, Alicia Keys sorprendió interpretando canciones en español como "Calma" de Pedro Capó y Farruko, así como con el intro de "Mi Gente" de J Balvin

Nuevamente la estadounidense quiso sorprender a los colombianos con una canción con la que se sintieran identificados y se escuchó el intro de “Mientras me curo del cura” del más reciente álbum de Karol G, lo cual emocionó aún más al público. Pero las caras de sorpresa y los gritos de la multitud aumentaron cuando La Bichota apareció en el escenario y cantó su más reciente éxito junto a Alicia Keys, quien cantó en español y la acompañó con su piano.

Luego fue Karol la que acompañó a la norteamericana y juntas interpretaron “No One”, canción que lanzó al estrellato a Keys en los Estados Unidos y el resto del mundo en el año 2007. La cantante paisa hizo su parte y adapto un pedazo de la canción en español y al final lloró de la emoción y tan sólo pudo decirle a Alicia Keys que “Colombia te ama demasiado” en medio de lágrimas.

El final del evento llegaba y “If I Ain’t Got You”, otro de los grandes éxitos de la neoyorquina cerraba un show en el que, como lo había anticipado Goyo, brilló el poder femenino. Keys interpretó algunas partes de la canción con su ya aplaudido buen español y para despedirse del público colombiano prometió regresar. “Gracias por tratarme con tanto amor ... esta puede ser mi primera vez aquí, pero no la última”.