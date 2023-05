A pesar de fuertes discusiones, la fiscalía de Barbosa investigará a John Marulanda por hablar de “defenestrar” al presidente Gustavo Petro

Reunión de Gustavo Petro con Francisco Barbosa || Presidencia

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación (FGN) emitió un comunicado de prensa a raíz de los comentarios del coronel retirado (r) John Marulanda sobre defenestrar al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

En el primer apartado, el ente investigador señala que rechaza enfáticamente “cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes”.

En segundo lugar, La Fiscalía señaló que –a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y su Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)– se buscará determinar la posible configuración de alguna conducta delictiva por parte del militar retirado.

“(...) conductas constitutivas de delita, a la luz del Código Penal, y lograr el esclarecimiento de los hechos”, señaló la Fiscalía General de la Nación luego de las declaraciones del coronel (r) John Marulanda.

Y es que al conocerse las declaraciones de Marulanda por la W Radio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió a través de Twitter ante las supuestas denuncias.

El presidente Petro advirtió que el destino de Colombia no es el golpe de Estado y la destrucción de la democracia, que recordó es la causa de su Gobierno y de la institucionalidad, también le dedicó dos trinos.

“No, ese no es el destino de Colombia. ¡Qué se queden con sus nostalgias del pasado! ¡Qué se queden allá, pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche!”, dijo el presidente desde Sucre.

“Ya lo sabe todo el pueblo progresista que eligió al presidente. Los amigos de la impunidad aterrorizados por la verdad no están pensando en elecciones, sino en una ruptura institucional. ¿Investigará la fiscalía?”, dijo Petro en Twitter.

En el segundo trino habló de un golpe de Estado:“¿Por qué conspiran para un golpe de estado¿ Porque les aterroriza que acabemos la impunidad. La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda”.

Las declaraciones de el coronel retirado John Marulanda

En declaraciones pasadas a la W Radio, se le preguntó a John Marlulanda que si “¿considera que sí es cierto que se está politizando a la fuerza pública?” Fue entonces cuando habló de defenestrar al presidente Petro:

“Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú, y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto, aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, y no hablo como presidente de Acore, hablo como un miembro más de la reserva, que en sus funciones cumple con sus tareas”.

Después dijo que cree que las reservas activas de las Fuerzas Armadas van “para la formación de un partido político, creo que vamos para la formación de un movimiento político y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte, como para manejar la situación política que se presenta”.

Al terminar su respuesta, se le preguntó qué quería decir con eso de “defenestrar al presidente”. El coronel (r) Marulanda negó lo que acababa de decir y afirmó que se había referido al expresidente Pedro Castillo: “No, no, mire, yo hablé de la primera persona del presidente del Perú, de Castillo, no me refería al presidente de Colombia”.

“No mire, yo en ningún momento (acá se corta el audio unos segundos) que el presidente actual de Colombia fuera defenestrado, yo lo que quise de decir es que Castillo, en Perú, fue defenestrado, y así como él lo fue, eventualmente, eventualmente, puede...”, dijo el coronel hasta que se cortó la comunicación.

En la continuación de Sigue la W en YouTube, el coronel se retractó y dijo: “Yo corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente (Gustavo Petro) como se defenestró al presidente peruano Castillo, y corrijo no se trata, entonces, de defenestrar al presidente colombiano, que tiene toda la legalidad del caso, es legítimo, es perfectamente plausible el hecho de que él sea presidente de la República”.