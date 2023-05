Rescatan a una niña raptada en Bogotá, la responsable fue detenida en Chinauta

Una mujer al parecer engañó a la familia de la menor de edad, de nacionalidad venezolana, para llevársela con rumbo desconocido.

Las autoridades informaron que en las últimas horas se logró el rescate de una niña que fue raptada en Bosa, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la menor de edad fue robada por una mujer que engañó a su familia, originaria de Venezuela.

Al parecer, con engaños la delincuente se acercó a la madre de la menor de edad para ganar su confianza. Con promesas de un supuesto subsidio para ciudadanos extranjeros logró acercarse a la familia para luego cometer el rapto.

Los hechos habrían ocurrido en la noche del jueves 4 de mayo en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, de donde la mujer raptó la niña.

Luego de percatarse de que se trataba de un presunto secuestro, la familia de la niña dio aviso a las autoridades. Angustiados, los padres de la menor de edad pidieron ayuda a la Policía Nacional, que ejecutó un operativo de última hora para ubicar a la menor de edad.

“Yo estaba durmiendo porque yo trabajo. Ella (la madre de la niña) llegó y dijo “ay que se robaron la niña”, y las chamas que están ahí, ella sabe, ella sabe, quien fue que se robo esa niña. Como que le dieron dos pastillas”, dijo el padre de la menor de edad, citado por la emisora Blu Radio.

Tras el aviso que los familiares dieron a las autoridades, se estableció que los hechos ocurrieron hacia las 8:30 p. m. del 4 de mayo. Además, que la mujer una vez tuvo a la niña en su poder decidió abandonar la ciudad.

Con plan candado la Policía ubicó a la mujer que raptó a la niña en Bogotá

Una vez se tuvo conocimiento del caso, la Policía Nacional ejecutó un plan candado desde Bogotá hasta municipios vecinos de la capital del país.

De esa manera, las autoridades lograron detener a la mujer junto con la niña, quienes se trasladaban hacia Chinauta, un corregimiento de Fusagasugá, Cundinamarca.

“Una vez recibimos el llamado de la madre la Policía Nacional activa su plan candado, activa su comunicación con las otras unidades del país y encontramos a esta persona que se estaba desplazando hacia Chinauta”, explicó el oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, mayor Edward Prada.

En el momento de la detención la mujer tenía en su poder a la niña que fue raptada en Bosa y quien fue trasladada al Hospital San Rafael de Fusagasugá. Allí recibe atención médica y los profesionales buscan establecer si fue víctima de algún tipo de abuso o si le suministraron alguna sustancia.

De otro lado, la mujer que ejecutó el robo de la niña quedó a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación ya estaría adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo que ocurrió y acusar a la responsable del rapto.

Aparentemente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también realizará una intervención en el caso para establecer la responsabilidad de los padres de la menor de edad en el rapto. Una vez se establezca las condiciones en las que permanecía la niña con su familia, se determinara sí es objeto o no de un proceso de restablecimiento de derechos.

Por ahora la niña continúa en el centro médico al que fue trasladada mientras se establece si su estado de salud es bueno o no, y si necesita algún tipo de tratamiento.

