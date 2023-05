Presidente Petro recibirá orden Isabel la Católica tras criticar reiteradamente al ‘yugo español’ en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su llegada a Madrid este martes acompañado de su mujer, Verónica Alcocer. (EFE)

La visita de Estado del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, a España no fue indiferente para el periódico El Mundo, de reconocida tendencia de derecha en el país europeo, donde no pasaron por alto que el mandatario colombiano recibirá la orden Isabel la Católica, pese a que durante su trayectoria política ha sido un férreo crítico de la denominada época hispánica, en el que el territorio que es hoy Colombia fue un virreinato del otrora “imperio donde no se ocultaba el sol”.

De acuerdo con ese medio europeo, la mencionada condecoración fue creada un año antes de la primera Independencia de Colombia por el rey Fernando VII, el mismo monarca contra el que lucharon en el bando patriota que comandaba Simón Bolívar.

“(Se premia) aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por españoles y extranjeros, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional”, citaron de las razones por las que se entrega dicho reconocimiento.

Sin embargo, señalaron que Petro aceptará la condecoración, en la noche del 3 de mayo, luego de que ha sido uno de los líderes en América Latina que alimenta la llamada ‘leyenda negra’ contra ese periodo de máximo esplendor del país europeo, e incluso resaltaron algunas de las publicaciones en Twitter del presidente donde la emprende contra el antiguo imperio español y su presencia en Colombia.

“El 12 de octubre se conmemora una invasión, un genocidio, una conquista, un saqueo. Jamás hubo un descubrimiento”, refirieron de uno de sus trinos en 2017. “Bogotá no fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada, ya existía. La historia indígena no debe ser borrada, dado que existió. Al borrar esa historia solo se impone un relato falso. El de los conquistadores que asesinaron esos indígenas”, otra frase que dejó en la red social en 2020.

También le recordaron el controversial discurso del mandatario del 1° de mayo, donde mencionó la lucha contra el reino español.

“Los que crearon esta República, una juventud en aquel entonces de muchachos y muchachas, dispuestos a hacerse matar porque este país fuese libre, acuñaron esa palabra libertad sin entender muy bien si la libertad consistía en liberarse del yugo español de la corona”, dijo desde el balcón de la Casa de Nariño.

Otra frase de su pronunciamiento en el Día Internacional de los Trabajadores que le recordaron fue el de la manera en que se conformaron las filas del bando Patriota: “La única manera de vencer en aquel entonces era que el Ejército Libertador fuese más poderoso que el ejército del yugo. Y no podía hacerse si a ese ejército no entraban los indígenas, los negros, los pobres, los sin camisa, el trabajador”.

El Mundo consultó con el filosofo e historiador Iván Vélez quien señaló que los líderes ‘antihispanicos’ que aceptan estas condecoraciones españolas incurren en una gran contradicción porque son símbolos vinculados al otrora imperio.

El Tesoro Quimbaya y el Galeón San José

Dos temas ‘quisquillosos’ que siempre relucen en las relaciones colombo-españolas son el destino que tendrá el hallazgo del tesoro del Galeón San José y si algún día retornará al país el Tesoro Quimbaya, las famosas figuras de oro talladas por esa cultura prehispánica que floreció en lo que hoy es el departamento del Quindío y que se exhiben en el Museo de América de Madrid.

Del valioso naufragio, el presidente afirmó que su gobierno se propone extraer la embarcación del lecho marino, pues los esfuerzos de localización se habrían dado con este propósito.

“El galeón ya no existe, todas las maderas, todo ese ropaje del galeón ya desapareció por los años, por los siglos queda el tesoro”, afirmó en la emisora La W Radio.

Sobre el destino de las piezas arqueológicas, entre ellas el multimillonario cargamento de oro, Petro explicó que no se puede disponer de ellas ya que son considerados como bienes de interés cultural, pero dejó abierta la posibilidad de trasladar parte del contenido a Europa de la misma forma en que el país ibérico ofreció devolver el la figuras en oro de los quimbayas.

“Hay una parte que se expone, se puede traer aquí a España, igual que (ellos han ofrecido) llevar el Tesoro Quimbaya, que tiene piezas arqueológicas valiosas, que un presidente enamorado y algo ladrón, siendo eso un patrimonio nacional, regaló a alguna princesa, alguna cosa de eso española”, señaló en el medio radial.