Álvaro Leyva confirmó que Juan Guaidó entró de manera inapropiada a Colombia y dijo que ni siquiera lo conoce

El canciller colombiano también reveló que no conoce al líder de la oposición de Venezuela. Colprensa (Archivo)

Luego de conocerse la llegada de Juan Guaidó a Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el líder opositor al régimen de Nicolás Maduro no hará parte de la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro, de cara a los diálogos entre el oficialismo y la oposición de ese país.

Sumado a eso, el canciller Álavro Leyva se pronunció en la tarde del lunes 24 de abril y reiteró que Guaidó no está invitado a dicho encuentro; de hecho, sostuvo que ingresó al país de forma irregular.

“No es que no quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente, si no aparece corre riesgos”, aseguró el canciller colombiano.

De paso, indicó que el opositor entró “de forma inapropiada” a suelo nacional y sobre esto dijo que “en Colombia sí cumplimos la ley”.

