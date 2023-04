Baldomero Perlaza, otro de los ex jugadores de Atlético Nacional que sufrió a la barra Los Del Sur

MEDELLIN - COLOMBIA, 16–10-2021: Baldomero Perlaza de Atlético Nacional, celebra el gol anotado a Deportivo Independiente Medellín durante partido entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín de la fecha 14 por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. (Foto: VizzorImage / Donaldo Zuluaga) (Foto: VizzorImage / Donaldo Zuluaga)

No son días fáciles para Atlético Nacional, la ruptura de relaciones entre los dirigentes y la barra Los Del Sur ha revelado algunos acuerdos que beneficiaban a la barra popular del club, así como otras atribuciones tomadas por los líderes. Baldomero Perlaza fue uno de los jugadores que vivió en carne propia la “presión” exigida por ellos y se refirió a ello en una reciente entrevista radial.

En diálogo con Carrusel Deportivo de Caracol Radio, en la emisión del sábado 22 de abril, el ahora volante central que triunfa en Colón de Santa Fe de la Liga Argentina, aseguró que aunque como tal no tuvo ningún inconveniente, en algún momento muchos no lo querían y deseaban su salida del club. No obstante, el jugador con pasado en selección Colombia no les dio importancia:

“La presión siempre va a estar y más en equipos grandes, siempre te van a exigir, por algo estás en un equipo grande. Con Los Del Sur nunca tuve ningún inconveniente, en algún momento muchos no me querían, querían que me fuera, pero nunca me metí de lleno, si no me querían no me iba a deprimir. Siempre fui trabajando, siempre fui una persona trabajadora, en lo mío, me gané muchísimo a la gente, con ellos nunca tuve ningún inconveniente. Ellos tratan de llegar, de exigir porque estás en Nacional”.

Esto trajo al recuerdo las denuncias de la pareja de Baldomero, quien en sus últimos días como jugador de Atlético Nacional era duramente cuestionado pese a su rendimiento individual y haberse sobrepuesto a una delicada lesión en el tobillo:

“Los que mantienen diciendo que Baldomero es un desagradecido, les pregunto: ¿Desagradecido por qué? ¿Acaso le regalaron algo? ¿Acaso él no se ganó a pulso el cariño después de que no lo querían? ¿Acaso no se lesionó el tobillo jugando para Nacional? ¿O se lesionó rascándose las pelotas? Él acá no recibió nada gratis, él vino a trabajar y lo demostró a tal punto que ustedes mismos lo pedían”.

Baldomero Perlaza con la camiseta Verdolaga disputó 98 partidos, 85 como titular, y marcó 13 goles. Además, fue campeón de la Copa Colombia en 2021, el único título en cuatro años en Atlético Nacional.

“Pesetero desagradecido”, los comentarios en contra de Baldomero Perlaza

Tras la entrevista en Caracol Radio, la periodista Salomé Fajardo, quien le preguntó a Baldomero Perlaza sobre su relación con la hinchada, trinó una cita de la respuesta del volante colombiano. En las respuestas a esta publicación quedó claro la mala relación que mantuvo con un sector de la barra. Muchos de los comentarios apuntaban en contra de la lesión y el supuesto aumento salarial que exigía pese a no tener minutos de juego.

Críticas a Baldomero Perlaza por su pasado en Atlético Nacional

Asistencia en el triunfo de Colón 2-1 contra Velez Sarsfield

En la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina 2023, el delantero Ramón Ábila del Sabalero marcó dos tantos para su equipo en la victoria 2-1 sobre el Fortín, uno de ellos tras pase del jugador colombiano Baldomero Perlaza. Los goles del partido para el local los anotó Ramón Ábila a los minutos 24 y 39 del primer tiempo. Mientras que el gol de visitante lo hizo Gianluca Prestianni al minuto 35 del segundo tiempo.

La figura del partido fue Ramón Ábila. El delantero de Colón mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 13 pases correctos. Baldomero Perlaza también jugó un buen partido, el volante del conjunto santafesino efectuó 12 pases correctos y recuperó 5 balones.

En la siguiente jornada el Sabalero se enfrentará de visitante ante Defensa y Justicia y el Fortín disputará el juego de local frente a San Lorenzo. Con este resultado, el anfitrión acumula 14 puntos a lo largo del certamen y ocupa el puesto 20. Por su parte, la visita suma 15 unidades y se ubica en el décimo sexto lugar.