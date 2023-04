Vecinos de un barrio en Medellín comenzaron a producir energía solar y ahora se la venden al sistema

Barrio en Medellín comenzó a producir energía solar. Jesús Aviles - Infobae

La comunidad solar de El Salvador, en Medellín, es desarrollada por la Universidad EIA, EPM, la empresa Erco, la comercializadora de energía solar NEU y el Reino Unido, con esta lo que buscan es diseñar e implementar un barrio modelo de generación de energía por medio de paneles solares. Con el que se esperan identificar ventajas y barreras que tienen este tipo de generación de energía en el país.

Son 43 los paneles solares instalados en los techos del barrio y dos generadores distribuidos que inyectarán cerca de 3.000 kilovatios/h al mes de energía a la red eléctrica de Empresas Públicas de Medellín (EPM), por lo que las familias en el sector recibirán un monto económico que es catalogado como una operación histórica en la red energética nacional.

Desde Empresas Públicas de Medellín se informó que la energía que se venda se cambiará en un sistema de puntos que se usen para pagar la factura de la luz al finalizar el mes o para adquirir otro tipo de servicios.

En esta misma línea desde la Universidad EIA se comentó: “Teniendo en cuenta que el consumo promedio de los hogares de la comunidad es de 200 kilovatios hora al mes, se estima que la repartición de los beneficios corresponda aproximadamente al 10% o al 15% de sus facturas de energía”.

Cabe mencionar que desde septiembre del 2021 en La Estrecha se implementaron paneles solares sobre las tejas de adobe y los modernos contadores se ubican junto a las materas, el pasado 23 de marzo inició en firme la generación de energía solar tras superar los retrasos para la puesta en operación.

Eugenia Duque Mejía, de la Gerencia Nuevas Soluciones de EPM

Recuento de una energía solar

Rodrigo García se consolida como el pionero de la energía solar en La Estrecha. Su hijo Simón, es ingeniero e instaló varios paneles solares en el techo de su vivienda gracias al apoyo de la Universidad EIA, desde ese momento sus electrodomésticos en casa funcionan gracias al sol.

Tras unos meses, el hombre le relató a El Colombiano como su factura pasó de 80 mil pesos al mes a solo 10 mil y de esta manera cada uno de sus vecinos estuvo interesado en apostarle a la energía solar. ‘’La gente me preguntaba que eso qué era, y que como hacían para instalarlo. Yo les explicaba que era un experimento. Aun así me decían que si me enteraba de algo les avisara, y yo ‘¡Claaaro!’”, comentó en el medio anteriormente citado.

Tiempo después la Universidad EIA y demás entidades estuvieron interesadas en llevar el proyecto a la Comuna 13, pero, no contaron con la aceptación del proyecto por parte de la ciudadanía. Por eso retornaron el proyecto en El Salvador, ya que la cada de Rodrigo García era un caso de éxito y de esta manera sería más fácil replicar la iniciativa a sus cercanos y vecinos.

“Me pidieron que les buscara más interesados. ¡Y claaaro! Yo empecé a hablar con la gente, y luego de conocer nuestra experiencia los vecinos nos decían ‘¡Métanme a esa lista!’”, añadió Rodrigo.

Maria Elena, habitante del barrio El Salvador

Algunas de las dificultades en el proceso

En un primer momento notaron que varias de las personas residentes del sector no estaban de acuerdo con la iniciativa y que sería complejo sumarlas al plan piloto, por ello el proceso tomó más tiempo del que se había planeado en un primer momento.

María Elena Rave, beneficiará de la red comunitaria mencionó en redes sociales: “El proyecto estaba pensado para un año, pero se ha tomado dos años por los percances en las firmas de autorizaciones y en el cambio de Empresas Públicas de Medellín a NEU como proveedor energético’'.

Además afirmó que se percibía mucha ansiedad por parte de los habitantes en La Estrecha porque varios ciudadanos esperaban que el proceso iniciara rápidamente. Aún con algunos retrasos del proyecto para María Elena la confianza en las instituciones era plena y por ello expresó estar muy contenta de ‘’haber salido adelante’'.

Datos de la EIA, confirman que el proyecto se extenderá por un año, ya que arrojó resultados positivos para la comunidad, se espera que en los próximos meses entreguen cifras sobre la operación y la venta de energía solar, también, la operación del piloto y exposición de la viabilidad de replicar este tipo de esquemas a lo largo del territorio nacional.