Cuáles son las líneas rojas que están a punto de hacer fracasar la reforma a la salud. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el primer debate de la reforma a la salud fue aplazado. Representantes del Centro Democrático y Cambio Radical presentaron solicitud para postergar la discusión, con una votación de 12 votos a favor, y 9 en contra.

Te puede interesar: Reforma a la salud: fue aplazado el debate en la Cámara de Representantes

Desde el inicio de la discusión del proyecto los partidos Conservador y la U, dos colectividades de la coalición, decidieron que no apoyarán la iniciativa. En un comunicado conjunto dijeron que en vista de que el Ministerio de Salud no incluyó la totalidad de sus propuestas no acompañarán al Gobierno en la iniciativa.

“Las bancadas del partido Conservador y la U hemos decidido que tenemos que hacer una reforma, el país necesita una reforma a la salud, pero una reforma a la salud que salve vidas, que priorice al paciente, que priorice a las personas y que por su puesto le dé oportunidad y calidad de servicio a todos los colombianos”, indicó la Dilian Francisca Toro, directora del partido de la U.

Te puede interesar: La Alianza Verde se sumó a la reforma a la salud, pero al Gobierno aun no le dan los números: así estarían los votos hoy en la Comisión Séptima

Es por esta razón, reafirmaron su posición de no apoyar el texto a al proyecto como lo ha presentado el Gobierno de Gustavo Petro, pues no son acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por nuestras las colectividades.

De esta manera, Toro aseguró: “Sí, se necesita una reforma a la salud, pero una que nos lleve al futuro, no una que nos devuelva al pasado. Propusimos, dialogamos, privilegiamos el entendimiento, pero no se logró. ¡Reforma sí, pero no así!”.

Te puede interesar: Enrique Gómez Martínez, recusó a los congresistas encargados del primer debate a la Reforma a la Salud porque todos están afiliados a una EPS

Por su lado, Efraín Cepeda, director del partido Conservador, advirtió que “por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto de la reforma como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por nuestras bancadas”.

Cuáles son las líneas rojas que están a punto de hacer fracasar la reforma a la salud. REUTERS/Luisa González

La directora de la U, insistió en que deberán incluirse todas sus 133 propuestas para apoyar el proyecto: “Nosotros no vamos a aprobar la reforma, ni la ponencia que existe, hasta que hayan incluido totalmente las proposiciones que presentamos la semana pasada”.

Respecto al director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, sostuvo que “o incluyen las líneas liberales en la ponencia o votamos negativo. No me presto para jugar con la salud de los colombianos”. Adicionalmente, la coalición informó que las líneas rojas de la iniciativa son: “El sistema de aseguramiento social mixto con agentes públicos y privados, la libre elección del usuario de la entidad gestora de salud y la no burocratización ni estatización del sistema de salud”.

Cabe mencionar que, los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fueron citados a través de un mensaje de WhatsApp a un encuentro el miércoles 19 de abril, que tenía como objetivo “un espacio para tratar asuntos relacionados con la reforma a la salud”. La reunión fue citada por la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, delegada con funciones presidenciales durante el viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos; el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de Salud y protección social, Carolina Corcho.

¿Cómo se adelantó el debate?

Durante el debate, el representante del Partido Conservador, Gerardo Yepes, y uno de los firmantes de la ponencia radicada en vísperas de Semana Santa advirtió que lo hizo para abrir el debate y que se haga “de cara al país”.

“Con la firma de esa ponencia cumplí con un mandato que me ha dado la mesa directiva. La firma no está sujeto a determinación de la bancada”.

Mientras que el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, le pidió al presidente de la Comisión Séptima, el representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, garantías para la oposición en debate, y cuestionó la propaganda que había, en el recinto, a favor de la reforma a la salud. Forero incluso llegó a pedir que fuera otro representante quien dirigiera el debate y no el representante Escaf.

El representante del Partido Liberal, Germán Rozo, le solicitó a Escaf aclarar cuál será el procedimiento para tramitar las recusaciones en contra de los congresistas. Ante esto el secretario de la Comisión Séptima señaló que serían la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes la que se pronunciará al respecto, en un plazo de tres días.