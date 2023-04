Los actores Fabián Ríos y Yuly Ferreira perdieron a su bebé: “El dolor es intenso”

El video compartido por la pareja dejó conmovido a más de un seguidore | Foto: Instagram @fabianrioss

Una mala noticia entregaron Yuly Ferreira y Fabián Ríos en la noche del 17 de abril de 2023, por medio de la cual informaron que perdieron al miembro de la familia que estaban esperando desde hace semanas.

Por medio de una conmovedora grabación, la pareja dejó saber que atraviesan por días difíciles gracias al nuevo embarazo fallido de la actriz.

El video en cuestión, muestra el momento en que la bumanguesa de 38 años habla con su hijo David, a quien le pregunta en dónde está su hermano y este responde: “En el cielo, jugando con papito Dios”.

“Hay ocasiones en que las palabras no pueden expresar lo se siente el corazón. El dolor es tan intenso que se siente no poder más. Solo Dios sabe por qué o para qué (...) quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación. Queremos controlarlo todo, pero pues así no funciona”, se lee en la descripción del video que Yuly Ferreira y Fabián Ríos publicaron en Instagram.

Con ecografías y unas fotos de su barriga, Yuly Ferrera emocionó a los espectadores del video, antes de darles la dura noticia | Video: Instagram @yulyferreira

Posteriormente, la actriz de ‘Las muñecas de la mafia’ mencionó que, a pesar del dolor y los sentimientos encontrados que le generan esta pérdida, está agradecida por la posibilidad de haber tenido en su vientre al bebé durante un par de meses.

De igual manera, advirtió que la fuerza que necesita en este momento, la encontrará de nuevo en su fe y religión.

“Estoy muy agradecida con Papá Dios porque nuevamente me dio la oportunidad de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas. Fueron semanas fuertes, pero las disfruté con mi alma, cuerpo y espíritu; estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre, y sé que su mano me guiará, confío en él y descansaré en su poder”, agregó.

La pareja ya tuvo dos hijos: Lucía y David | Foto: Instagram @FabianRiosS

Por último, Yuly Ferreira explicó la razón por la cual decidió hacer pública esta noticia.

“Quería compartirlo porque quiero que sepan que no estamos solos. Duele mucho, pero hay un tiempo para todo bajo el sol y sé que si ponemos todo en manos de Dios, él tendrá el control ¿Quién mejor que nuestro padre para cuidar de nosotros o para sanar?, mientras tanto yo descansaré en su poder”, concluyó.

Fabián Ríos agregó un comentario a la publicación, a través del cual destacó la valentía con la que su esposa a enfrentado esta nueva pérdida.

“Amor de mi vida, eres lo máximo y, después de Dios, lo más importante para mí. Te amo, te admiro, te respeto y estoy consciente de tu dolor porque lo veo aquí, a tu lado. No quiero hablar de mí, solo quiero recordarte que Dios es quien tiene el control”, fue parte del mensaje que el actor de ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’.

Hace pocos meses, Fabián Ríos volvió a pedirle matrimonio a Yuly Ferreira | Foto: Instagram @fabianrioss

Fabián Ríos y Yuly Ferreira ya habían perdido un bebé

En julio de 2022, por medio de una entrevista con ‘La red’, la mujer se destapó sobre esta, una de las épocas más ocuras y duras de su vida.

“Yo sentía que era un varón, cuando fuimos al ginecólogo y él me dice: ‘vamos a revisarlo a ver cómo está’, después de tantas veces ir, nosotros escuchamos el corazón. A uno lo mandan al proceso de pastillas y no pasa nada, yo le decía: ‘está vivo’, pero finalmente no fue así”, aseveró Ferreira ante las cámaras del canal Caracol.

Asimismo, señaló que la depresión fue tanta que llegó a poner en duda la razón de su propia existencia.

“Hoy en día hablarlo es un poco más fácil, pero en ese momento decía que me quería morir también. Me dio mucho dolor, pero cuando llegó el instante de limpiarme sentí paz en mi corazón”, dijo aquella vez.