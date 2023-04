A humorista de Sábados felices no lo dejaron entrar a Aruba, pero no fue el único, Yeison Jiménez también tuvo problemas para ingresar a la isla

Yeison Jiménez, Jhovanoty y Elder Dayán

Aunque cada vez parece más fácil salir del país hacia los destinos, al menos, en el continente, los colombianos no dejan de enfrentar problemas migratorios en algunos lugares. Recientemente el destino de los problemas para los viajeros nacionales fue Aruba que le negó la entrada a personalidades de la farándula que dieron a conocer los casos en sus redes sociales.

Jhovanoty, comediante de Sábados Felices y varios programas radiales, señaló que se dirigía a la isla caribe holandés ubicada en las costas de Venezuela, para presentar un show para el que había sido contratado. Sin embargo, se quedó varado en el aeropuerto por trámites migratorios que no entendía.

“Me encuentro en el aeropuerto de Aruba, llegamos a las 10 de la mañana y ya son las seis de la tarde y no logramos salir de migración. ¿Por qué? La verdad no sé, todos los documentos estaban en regla. El empresario que organizó el evento también me cuenta que presentó toda la documentación que le pidieron”, señaló el humorista cansado por la espera.

Jhovanoty aseguró que no solamente fue con él el problema de las autoridades migratorias, sino que también con el cantante Elder Dayán y los cantantes de Yeison Jiménez, quienes estaban en la misma oficina tratando de solucionar los requisitos para cumplir con compromisos que tenían en la isla.

El cantante de despecho había dado por frustrada su presentación. “Gente de Aruba, lastimosamente no pudimos realizar nuestro show. Nos devolvieron desde aquí de Aruba, entonces lo sentimos muchísimo. Era un sueño cantarles hoy y por razones ajenas a nosotros nos devolvieron”, escribió Jiménez en sus redes sociales inicialmente.

Sin embargo, el cantante de música popular colombiano compartió poco después imágenes en la playa de Aruba, disfrutando del sol y el paisaje y anunciando que se presentaría en horas de la noche en un concierto para el que todavía quedaban boletos.

Yeison Jiménez

Jhovanoty, mientras tanto trataba de solucionar los inconvenientes para ingresar, pero tras horas en la oficina y el aeropuerto, sostuvo que no iba a poder presentarse, por lo que decidió grabar un video para contar la situación y probar que lo había intentado todo.

“Con esto quiero confirmarles que llegamos aquí a Aruba, de hecho mi equipo llegó primero que yo y ellos sí pasaron, Don Jediondo también pasó, pero solamente que ellos ven caritas y yo no pasé junto con otro grupo de personas que venían en el mismo vuelo. Ojalá que esto podamos resolverlo para una próxima presentación aquí en Aruba. Hicimos hasta lo imposible para intentar resolver, pero no se pudo”, contó el humorista.

Según el comediante, en sus 17 años de carrera nunca había tenido que pasar una situación similar. Contó que había llegado de Australia y Europa, en los que pasó por varios países, pero finalmente fue en Aruba, muy cerca de su lugar de origen, donde no aceptaron su ingreso.

“Tengo que dejar claridad, yo cumplí, el empresario también cumplió como lo habíamos acordado, los pagos están, todo está perfecto. Fue un tema de migración, ahí en la oficina donde sellan el pasaporte”, puntualizó luego de confirmar que los esfuerzos por cumplir la cita no habían dado frutos.

El evento en el que se iba a presentar sí se realizó con los comediantes que estaban invitados, pero Jhovanoty tuvo que dejar al público esperando.

Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, en el aeropuerto de Aruba

Elder Dayán quedó con los sentimientos encontrados en su visita a la isla. Según contó en redes sociales, un evento que tenía el sábado no se pudo realizar porque tuvo problemas con su agrupación en la oficina de migración, pero el domingo habrían logrado solucionar la situación para cumplir con una cita ese día.