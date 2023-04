Anuel AA mostró la cara de su hija Cattleya y luego borró el video

Hay quienes dice que Yailin 'La más viral', exesposa del cantante y madre de la bebé, fue quien le llamó la atención y le obligó a eliminar la publicación | Foto: Instagram @anuel

Anuel AA celebró el 13 de abril de 2023 que su hija Cattleya cumplió su primer mes de haber nacido. Motivo por el cual publicó en Instagram un video de la pequeña, en el cual se observa su rostro a la perfección durante varios segundos.

“Papi te ama y te extraña, mi vida”, escribió el reguetonero como descripción a las imágenes que, en pocos minutos, suscitaron miles de reacciones entre los internautas.

Y aunque su comunidad de seguidores agradeció lo que consideraron como un gran detalle de su parte, pues algunos famosos esperan meses o años para compartir públicamente la cara de sus hijos, sorprendidos quedaron al ver que al poco tiempo el posteo fue eliminado.

Yailin compartió con Anuel AA en la sala de parto, minutos antes del nacimiento de Cattleya | Foto: Instagram @yailinlamasviralreal

Anuel AA no explicó la causa por la cual decidió bajar la publicación, pero sus fanáticos sí especularon al respecto y entregaron las que, según ellos, podrían ser algunas de las razones de su arrepentimiento.

“Fijo fue que Yailin lo llamó y lo regañó por mostrar lo que no debía”, “la mamá de Cattleya preparando tremenda pantalla en los próximos meses para llamar la atención de la prensa a costa de su hija y Anuel viene a dañarle los planes” y “me imagino el escándalo que le armó Yailin para que borrara el video”; fueron algunos de los mensajes que recibió el exnovio de Karol G.

Además, se hicieron presentes en los comentarios aquellos que aprovecharon para felicitar al boricua por esta nueva hija, quien llegó al mundo en perfectas condiciones de salud, aunque en un mal momento para la relación de sus padres, pues se divorciaron días antes de su nacimiento en República Dominicana.

A pesar de haber sido borrado, el video fue recuperado por algunas páginas de chismes y entretenimiento | Video: Instagram @famososhastalaz

Yailin le habría hecho brujería a Anuel AA y a Karol G

Resulta que un supuesto santero apareció hace un par de semanas en el programa ‘Somos topo point’, y señaló a la artista de acudir a él para hacer un trabajo de magia negra a su exesposo, con la finalidad de que el famoso cantante se enamorara perdidamente de ella.

Sin embargo, según Arismendy Mañón (quien se hace llamar el ‘Brujo Américo’), la mujer se ha negado a pagar 3.700 dólares que le adeuda por este amarre —que muestra ante la cámara— y eso lo obligó a anular el hechizo.

“Ese es de Yailin, el que no cumple, usted sabe. Eso lo teníamos enterrado en el cementerio y lo trajimos aquí. Si tú no pagas, nosotros hablamos (...) En 48 horas el hombre estaba como un bebé ya, lo teníamos enfriado porque estaba caliente. Lo teníamos tranquilo, pero ella no ha cumplido, que venga aquí, para que nosotros resolvamos”, dijo el supuesto brujo a Yailin ‘La más viral’ en aquella ocasión.

Estas fueron las declaraciones del supuesto santero que hoy tienen en el ojo del huracán a la exesposa de Anuel AA | Video: Youtube

“Haré algo más fuerte para ella, lo pondré dentro de un coco a él. Porque él sabe que nosotros trabajamos aquí con la 21 división, las 17 naciones y las siete potencias. Yo tengo lo mío porque estoy cumpliendo con el diablo”, agregó en su declaración.

A pesar de las diferencias que manifiesta haber tenido con la ‘Chivirika’, Arismendy Mañón aseguró que si ella le paga la presunta deuda y suma otros 7.777 dólares, podría hacer que Anuel AA regrese a su lado y continúen como familia con su recién nacida.

No contento con sus palabras, el ‘Brujo Américo’ aseguró que esta no es la primera vez que trabaja para ‘La más viral’, pues advirtió que acudió a él en otra ocasión con la intención de separar a ‘La Bichota’ de Anuel AA.

Además, aseguró que si la dominicana de 20 años no resuelve esta situación, se verá obligado a revelar nuevos detalles de los trabajos que dice haber realizado para ella.