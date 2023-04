Abogade, el primer título profesional emitido en Colombia a una persona No Binaria

El centro educativo explicó que el proceso para formalizar títulos no binarios en la Universidad del Rosario inició hace de dos años. Universidad del Rosario.

Alelí Chparro se convirtió en el primer abogade del país, el título fue expedido por la Universidad del Rosario, según esta institución se trata del primer diploma no binario, de pregrado, otorgado en Colombia.

El centro educativo explicó que el proceso para formalizar títulos no binarios en la Universidad del Rosario inició hace de dos años, aproximadamente, siendo parte de una de las iniciativas del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión PLURALES, en conjunto con el grupo universitario “El Mariposario”. Desde donde se propuso garantizar la representación de las personas no binarias.

“Más que un logro personal, es un avance para todas las personas no binarias que están en la universidad y demás instituciones de educación superior. El diploma o título profesional representa esfuerzo, orgullo y lo más importante, identidad, por lo tanto, valorar esto es primordial”, dijo Alelí Chaparro.

El resultado de las gestiones fue la consecución del título con marcado no binario, del cual Alelí se convirtió en la primera persona beneficiada. Este logro se incluyó como parte transversal del Plan Integral de Desarrollo de la Universidad, que busca: “Construir una cultura sólida para fortalecer la visión y el conocimiento de diversidad dentro del campus universitario, es uno de nuestros mayores ejes”, aseguró el rector, Alejandro Cheyne.

“El inicio de este proyecto fue desafiante, ya que era un espacio poco explorado en el país; entonces lo primero que hicimos fue investigar los referentes nacionales e internacionales que nos permitieran identificar aspectos importantes y normativas específicas a nivel nacional”, comentó Luz Ángela Díaz, funcionaria del centro universitario.

Desde este centro educativo también se anunció que el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión liderará la implementación de baños para todas las personas, así como la adecuación de los sistemas de información que permita el reconocimiento de los nombres identitarios.

“Hablar del reconocimiento de la identidad de género implica garantizar en todos los espacios de la vida cotidiana lo que muchas personas dan por sentado. Por ello, la Universidad del Rosario da la posibilidad de definir a sus estudiantes, más allá de las imposiciones sociales y los términos de su propia existencia”, explicó Flora Rodríguez, coordinadora del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Alelí también expresó su orgullo, pues fue una de las primeras personas en el país que recibió la cédula con el marcador NB en el documento. Se ha desempeñado en organizaciones sociales como la MOE, en donde ha acompañado la observación del protocolo para el voto trans en el país.

En Colombia, la Corte Constitucional, a través del fallo del Tribunal Superior de Medellín, reconoció formalmente cuatro sexos legales: masculino, femenino, trans y no binario. Debido a este cambio legal, hoy es posible que personas trans y no binarias modifiquen su nombre y corrijan el componente sexo en la cédula y el registro civil como parte integral de sus procesos de afirmación de género.

Es pertinente recordar que en diciembre del 2022 se emitió el primer título escolar para una persona no binaria, elle alumne - como se denomina el estudiante- buscó asesoría legal de la organización no gubernamental, para que su diploma de bachiller se ajustara al marco legal colombiano y figurara como “Bachillere académique”.

En declaraciones para Infobae Colombia, la abogada de Colombia Diversa Beldys Hernández, explicó que uno de los principales obstáculos para el reconocimiento de la identidad no binaria del alumne se encontró en la consideración del colegio frente a la resolución de la Secretaría de Educación, expresando que esta no les permitía adecuar la denominación de género al título, por lo que solamente podía expedir el documento bajo la figura de Bachiller académico y declarando que no contaba con la competencia.