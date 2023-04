Juan Duque se sometió a una intervención en la rodilla y los médicos cantaron sus canciones mientras lo operaban

Juan Duque. Foto: Instagram @juanduque

Juan Duque es fanático de realizar dinámicas con sus seguidores en las redes sociales, no solo contestando a sus múltiples preguntas sino también invitándolos a que le digan qué les gustaría ver de su galería de imágenes. En este sentido, un usuario le manifestó interés porque enseñara algún video o foto “cantando en medio de la cirugía de rodilla”.

Para entrar en contexto, es de recordar que recientemente el cantante urbano sufrió una lesión de rodilla durante un partido de fútbol. Poco después debió entrar a cirugía. Luego de realizado el procedimiento, el intérprete de ‘Pal’ Otro Año’ dijo que las enfermeras se divirtieron mucho cantando sus temas durante la intervención. Y bueno, parece ser que su seguidor quería pruebas del momento en cuestión.

Ante lo solicitado, el reguetonero antioqueño no compartió video, pero sí una foto en la que se le ve en plena camilla y rodeado del equipo médico. A su vez, redactó: “De esto no hay video, pero aquí está parte del combo que cantó los temas conmigo cuando me desperté en mitad de la cirugía, qué energía”.

Juan Duque en su cirugía de rodilla

Y es que, en efecto, Duque se despertó en medio del procedimiento según escribió también en Twitter: “Les tocó dormirme porque me desperté a media cirugía a tirar chistes y a hacerle preguntas a los médicos. Pero todo salió muy bien gracias a Dios”.

Juan Duque respondió a usuario que no le gusta su música

Más allá de su música y su mediática ruptura con Lina Tejeiro (actriz), Juan Duque ha sonado mucho por estos días precisamente por cuenta de la cirugía que tuvo que realizarse por la lesión de rodilla. Y cuando el lunes, 3 de abril, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que posaba desde la clínica y escribió lo ya mencionado de que se despertó en medio del procedimiento, un usuario le expresó unas palabras no tan halagadoras en medio de los mensajes de ánimo de sus fanáticos.

“Yo creo que si los médicos se pudiesen operar a sí mismos se quitarían los canales auditivos con tal de no escuchar sus ‘canciones’”, fue la crítica que recibió el reguetonero.

Ante este comentario negativo, el también intérprete de ‘+ Chimbita’ no se quedó callado, ya se sabe que suele dar respuesta a las críticas generalmente desde el humor o el sarcasmo, y en esta ocasión aseguró que no solo pusieron sus canciones durante el procedimiento sino que las enfermeras las disfrutaron cantando. “Pusimos los temas en plena cirugía, si vieras cómo cantaban las enfermeras pana”.

La respuesta de Juan Duque a usuario que no le gusta su música

De ahí que ahora sus seguidores le pidieran publicar algo sobre dicho momento, pero lastimosamente para él y su público el único recuerdo que quedó fue la fotografía con algunos de los médicos que ya publicó. De momento, el paisa está enfocado en su recuperación, que se desconoce de cuánto tiempo será.

Dentro del género urbano, Juan Duque pinta para ser toda una estrella en potencia en la industria. A principios de abril también dio cuenta de que su más reciente canción, ‘María’, estaba entre los primeros lugares de las listas musicales en el país. El tema salió al mercado el 9 de marzo en conjunto con su video musical.

Por otro lado, aunque mucho se dijo sobre su ruptura con Lina Tejeiro, la cual fue confirmada en octubre de 2022. En la actualidad, el reguetonero tiene una nueva relación. Sobre su pareja sentimental no ha querido revelar ni nombre ni fotografías. En los medios de comunicación y redes sociales existen rumores de que podría tratarse de una creadora de contenido. Al respecto, el cantante urbano ha dicho que su novia prefiere no exponer públicamente su noviazgo.