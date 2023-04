Cecilia López, ministra de Agricultura, se defendió de un tuitero que le insinuó ser fea: “Bobadas sin fundamento”

Cecilia López no se le quedó callada a un tuitero que la ofendió. REUTERS/Luisa Gonzalez

Si hay una ministra que es activa en redes sociales es la titular del Ministerio de Agricultura, Cecilia López. Muestra de ello es que, en las últimas horas, decidió responderle a un internauta que la criticó por su apariencia física.

El usuario denominado como @Farmer_Agro10 compartió una fotografía de la jefa de cartera en la que tiene el ceño fruncido mientras presta atención en lo que parece ser una conferencia. “Dizque la cara amable de la agricultura”, escribió el sujeto, con emoticones de tristeza.

Esa publicación, en la plataforma Twitter, recibió varias interacciones y llegó a los ojos de la ministra López, que es una de las más longevas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y a quien tal parece no le gustó ni poquito que la criticaran por su rostro.

En su respuesta, la funcionaria reconoció que no era su foto predilecta y calificó de “bobadas” las apreciaciones que el tuitero dejaba sobre su apariencia física.

“Sí, es cierto señor Farmer, no es mi mejor foto, pero sí es la cara que hago cada vez que oigo o leo bobadas sin fundamento o críticas ridículas de tuiteros que esconden la cara”, aseveró la ministra de Agricultura.

Cecilia López se defiende un usuario de Twitter.

No es la primera vez que la coequipera del presidente Petro se refiere a las críticas que le hacen en redes, ya sea por su edad o por su físico. De hecho, en la descripción de su perfil en Twitter, la ministra no describe su importante puesto al inferior del gabinete presidencial, sino que se presenta como “menos brava de lo que parece”: “Soy menos brava de lo que me veo en Televisión; pero sobre todo, ¡vieja no, Vintage!”, dice la biografía.

En otros trinos que López publicó en sus redes sociales le contestó a otros usuarios, siempre tratándolos de “don”, que cuestionaron que el gobierno Petro no ha abogado por el sector agro en los ocho meses que llevan al frente de la nación:

“Claro que sí don Daniel, con mucho gusto. Se que a veces parecemos lentos pero pronto, pronto llegaremos a cada rincón de la frontera agrícola colombiana. #EnCamino”, trinó la ministra.

De hecho, días atrás, las respuestas de la jefa del MinAgricultura dieron bastante de qué hablar en internet porque, en Twitter, no solo se refiere a su gestión al frente de la cartera, sino que no pierde oportunidad para, en cuanto ocasión puede, contestarle a sus críticos, con humor.

Por ejemplo, hubo otro sujeto que sindicó a la ministra de Petro de “maquillar” informes de su cartera y, con duros términos, la regañó. “Jajajaja ministros maquillando balances, son tremendos demagogos, eso sí”, dijo una persona el Twitter, bajo el usuario “Gorronea”. La ministra, como era de esperarse, no dudó en reaccionar.

“Pues que le digo don Gorronea, yo si me maquillo todos los días, esté donde esté, y siempre busco un balance entre vintage, un tris actual y cero recargos. #TipsDeMaquillaje”, trinó la funcionaria en tono sarcástico.

Días atrás, se conoció que la hija de Cecilia López le ayuda a elegir los mensajes a los que debe responder y, en las noches, cuando se desocupa de sus labores al frente de una cartera del Gobierno, decide responder, ya sea para aclarar problemas, polémicas o responder a los comentarios por los que la acusan.

Inclusive, recién llegó al cargo, tuvo en enfrentamiento con el periodista Néstor Morales, de la emisora BluRadio, quien la calificó de “vieja” durante una entrevista al aire. “Es la nueva vieja ministra de Agricultura…”, fueron las palabras del comunicador, lo que causó que la ministra le colgara y luego le respondiera en Twitter.