Westcol perdió su canal de Twitch tras reaccionar a las críticas de Dalas Review: “No te estoy acusando de ser homofóbico, lo eres”

Los creadores de contenido tuvieron una fuerte conversación en la que Dalas insistió en que Westcol es homofóbico (captura video Dalas sin Filtros)

Desde horas de la noche del martes 4 de marzo quienes entran al perfil del streamer antioqueño Westcol en la plataforma de Twitch se encuentran con que el canal del joven desapareció. La situación se hizo tendencia rápidamente en redes sociales del país, celebrando que Luis Villa -nombre de pila del creador de contenido- fuera baneado de la plataforma.

Te puede interesar: Westcol pidió perdón por sus comentarios homofóbicos: “La cagué reduro”

Sin embargo, el motivo no es el que muchos de sus detractores esperaban, pues detrás de todo está Dalas Review, un reconocido youtuber español que suele opinar sobre temas que se hacen tendencia en las redes sociales. En este caso, el famoso decidió hacer un video sobre todo lo que ha pasado con el colombiano en las plataformas digitales.

Recientemente Westcol ha estado en muchas polémicas por sus declaraciones misóginas, machistas y homófobas en la plataforma de streaming, hasta fue declarado persona no grata en Ibagué por hablar mal de la ciudad. Su reprochable contenido le trajo miles de críticas y hasta la pérdida de un contrato publicitario con una importante marca, pero no la pérdida de su principal canal de difusión como lo esperaban muchas personas, especialmente de la comunidad LGBT+.

Te puede interesar: Marca colombiana borró todas sus publicaciones con Westcol por sus comentarios contra la comunidad LGBTI

Pues bien, la causa del strike o suspensión temporal de la cuenta de Westcol se debe a que el colombiano reaccionó al video del youtuber español Dalas Review, quien tiene restricción con su contenido. El video en cuestión se publicó el martes y se llama “Westcol, el Número 1... de lo PEOR” y consiste en una opinión de Dalas a las más recientes polémicas de Luis Villa con la comunidad LGBT+ en la que señaló al colombiano de, efectivamente, ser homofóbico y misógino. Ante esto Westcol reaccionó en Twitter.

Westcol reacciona al video de Dalas Review sobre él

“Puedes decirme lo que quiera bro, pero eso si no va conmigo…(...) enciendo a esa gonorrea a balín, si le gusta tanto que le den por ese culo le hago otros 17 huecos, para que le den… uy papi, lo fulmino a balazos”, fueron las palabras que Westcol utilizó para referirse a un hombre homosexual en una transmisión en vivo y las mismas por las que Dalas Review decidió dedicarle uno de sus ya conocidos videos de opinión.

Te puede interesar: “¡Quien me respeta, me trata en femenino!”: Ammarantha Wass, lideresa colombiana trans

Sin embargo, Luis Villa reaccionó al video de Dalas y señaló que era un “video de mierda” y no contento con eso anunció que en horas de la noche daría su respuesta al español en su canal de Twitch. “Hoy vamos a mandar a dormir a un español”, escribió el paisa sin anticipar lo que iba a suceder en cuanto mencionara al youtuber español y mostrara su video en la plataforma.

Reacciones de Westcol a las palabras de Dalas Review que lo llamó "westiercol"

El colombiano avanzaba su transmisión en Twitch con normalidad hasta que, de repente, su canal desapareció. Aunque se creyó podría ser que Westcol fue baneado por sus ataques a la comunidad LGBT+ o por insultar al otro creador en su stream, lo cierto es que fue por mostrar el video de Dalas Review, quien minutos más tarde le explicó a Westcol que tiene prohibido que otras personas publiquen sus contenidos en la plataforma.

La conversación entre Dalas Review y Westcol

En el momento en que la cuenta de Westcol fue suspendida, el colombiano estaba tratando de comunicarse con Dalas para, según él, explicarle el contexto de sus palabras y aclarar el malentendido. Entonces el español recibió su llamada y tuvieron una conversación de más de dos horas que quedó publicada en el canal del youtuber.

“Dalas DEBATE vs Westcol (COMPLETO - SIN CORTES)”, se lee en el video publicado, especificando que no tiene cortes porque así lo pidió el colombiano. En primera medida Dalas calmó la preocupación de Westcol y señaló que en las próximas horas le quitará el strike en la plataforma para que pueda seguir con su contenido.

Así se ve el perfil de Westcol en Twitch tras reaccionar al video de Dalas Review

Por su parte, Westcol le agradeció que le ayudara a solucionar su bloqueo y procedió a explicarle que en su video estaba exagerando y hablando de cosas que él no entendía bien, pues no es colombiano. “Mencionas la palabra cacorro, la palabra bandida y marica, pero es que eso en Colombia no es un insulto”, le dice el paisa al español, quien en seguida cuestiona “¿me estás diciendo que decirle a alguien cacorro en Colombia no es despectivo? ... tú lo dices en el contexto en el que fulminarías a balazos a alguien por ser homosexual”.

“¿Tú en serio crees que si un gay entra a mi casa yo le voy a meter 17 tiros?”, contrapreguntó el colombiano y el español señaló que “por supuesto que no, me supongo”. Dalas insistió en que las palabras, aunque no fueran literales, constituían un ataque homofóbico y aunque intentó bromear con el colombiano este se enfadó.

“Nada de lo que digas me va a dar risa hermano. Yo vine aquí a aclarar lo que está pasando porque me estás acusando de ser homofóbico, cosa que no es cierta”, alegó Westcol y Dalas le corrigió “yo no te estoy acusando de ser homofóbico, lo eres”.