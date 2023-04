El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, será investigado por la Fiscalía por corrupción

Jorge Iván Ospina. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Fiscalía General de la Nación abrió la indagación preliminar en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por presunta corrupción por el convenio interadministrativo por más de $18.000 millones que suscribió la Empresa de Recursos Tecnológicos, ERT, luego que la Contraloría General de la República compulsara copias en contra del mandatario vallecaucano al ente investigador.

Las presuntas irregularidades se evidenciaron en el convenio de la Alcaldía de Cali para brindar apoyo a los call centers y a la gestión de servicios al cliente de Emcali, que fueron detectadas por la Contraloría General de la República. Esta entidad señaló que la responsabilidad sobre este hecho era el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Desde la Contraloría se embargaran cinco cuentas bancarias de los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas y siete bienes inmuebles que se encuentran a nombre del alcalde de Cali, entre ellos varios garajes y un apartamento.

También, se se vinculó en el proceso al Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, el supervisor del contrato, el gerente general de Impretics y los miembros de la Unión Temporal, a quienes se les congelara cerca de 21 cuentas bancarias también.

Sobre el proceso, el director Especializado contra la Corrupción, Eduard Alirio Calderón, explicó en Caracol Radio lo que viene en este proceso en la Contraloría.

“Hay unos documentos oficiales que se remitieron y la próxima semana, seguramente me reuniré con gente de la Contraloría para que, me entreguen los anexos y comenzar nosotros a hacer la evaluación de manera conjunta”, explicó Calderón.

Mientras tanto, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República señaló en El Espectador que “desde que llegué a ocupar el cargo de contralor general de la República he tenido como meta lograr una recuperación mayor de los dineros que se pierden por causa de la corrupción y los malos manejos. Además, hoy quiero decirle a Cali, mi ciudad, que mi compromiso con devolverle a la ciudadanía la fe en las instituciones sigue intacto. En el caso de Emcali, las investigaciones que he venido realizando con mi equipo nos permiten hoy anunciar la apertura de procesos de responsabilidad fiscal con medidas cautelares en importantes asuntos, que van mucho más allá de hallazgos fiscales y tocan el patrimonio personal de los implicados, así como en el caso de Emcali, lo estamos haciendo en todo el país”.

Sobre el embargo y lo dicho por la Contraloría, Jorge Iván Ospina se despachó en redes sociales (Twitter) con un mensaje donde se declaró inocente y señaló que es una persona honrada.

“En resumen, quiero decir que asumo con responsabilidad el embargo de mi cuenta por la Contraloría, que aspiro que actúen con celeridad, que soy respetuoso del control preventivo de la Contraloría General, que observarán que allí está registrado mis sueldos y pagos de toda la vida y mis prestaciones sociales como exsenador de la República. Observará que no procedo como alcalde irregularmente, comprenderá que soy honrado, humilde y muy responsable, revisará lo que ha definido la corte sobre las delegaciones y como no pueden endilgarme responsable por presuntas irregularidades de terceros, también será una oportunidad para que los medios de comunicación no caigan en la idea de tener una única y válida fuente”, dijo en Twitter.

Cabe señalar que desde el año pasado se viene indagando una presunta situación de corrupción dentro de la Administración distrital. Como lo mencionó El Tiempo, desde la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) se hizo seguimiento y se presentó un informe de analítica de datos sobre la contratación de la Alcaldía, donde se muestra que desde el 2019 al 2022, se gestionaron 115.094 contratos, por $6,2 billones.