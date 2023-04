Shakira respondió a los comentarios de Gerard Piqué: “Orgullosa de ser latinoamericana”

Shakira. Colprensa

La separación sentimental entre Shakira y Gerard Piqué no terminó de la mejor manera. La cantante colombiana y el exfutbolista español dieron punto final a su relación de 12 años —con dos hijos de por medio— en 2022. Aunque de momento ninguno de los dos ha hablado concretamente y sin indirectas de los motivos de su ruptura, se ha especulado sobre una supuesta infidelidad de parte del deportista.

Desde entonces la expareja ha estado en boca de todo el mundo y acaparando titulares por las canciones que la artista ha lanzado con relación a su ruptura y las posteriores reacciones que ha tenido el español al respecto. Ahora han vuelto a ser noticia por una conversación que sostuvo Piqué con el periodista Gerard Romero para su canal de YouTube. Al ser interrogado sobre cómo maneja las críticas, el exfutbolista dijo algo que ha sido interpretado como irrespetuoso y xenófobo por varias personas.

Entonces, después de dar cuenta que con el tiempo los malos comentarios han dejado de importarle, agregó:

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles! No me importa nada.. porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto”.

Posteriormente, varias han sido las reacciones en redes sociales a estas palabras de Gerard Piqué; algunos las han catalogado de ofensivas y otros han resaltado que “no viene al caso” el mencionar que su expareja es de Latinoamérica. Aquí algunos tuits:

Tuis sobre Gerard Piqué y lo que piensa de los fans latinos de Shakira

Ahora bien, ¿Shakira se ha manifestado? Pues bien, un día después de lo expresado por su expareja, la cantante barranquillera compartió un tuit en el que destacó: “Orgullosa de ser latinoamericana” y agregó todas las banderas de los países que pertenecen a esta parte del mundo. Lo que se ha interpretado como una posible respuesta de su parte.

Por otro lado, después de su separación de Piqué, la intérprete de ‘Inevitable’ se puso a la tarea de planear su mudanza de Barcelona (España) a Miami (Estados Unidos), junto con sus dos hijos. Después de varios meses de estar en este proceso, finalmente se radicó en su nuevo hogar. Al respecto, escribió en su cuenta de Instagram:

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”.

Aquí la publicación realizada por la cantante colombiana el 2 de abril:

Respecto de su vida sentimental, la estrella pop se mantiene soltera y enfocada en su familia y trabajo. Por su lado, Gerard Piqué tiene un noviazgo con Clara Chía.