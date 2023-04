Misteriosa muerte de un hombre en un bus de la Policía en el sur de Bogotá: la institución dice que se suicidió, los familiares, que lo mataron

Durante el primer fin de semana de abril, se conoció que un hombre, detenido en medio de una riña por la Policía, murió en extrañas circunstancias, mientras era trasladado en uno de los buses de la institución.

Se trata de un habitante de la localidad de Bosa, que se desempeñaba como soldador y que, tras verse envuelto en una riña el sábado (1 de abril), fue detenido por agentes de la Policía que atendieron la llamada del administrador del local en el que, junto a un segundo cliente, se vio envuelto en una pelea.

Lo anterior, en el sector conocido como Bosa Centro, al que se habrían desplazado los oficiales que terminaron capturándolos a ambos.

“Hubo una riña, en la cual mi hermano ya había tenido problemas con unos patrulleros, allá en Bosa Islandia. Y lo tenían amenazado (desde entonces), le ofrecieron hasta plata sobornándolo”, denuncio uno de los familiares de la víctima, según referencia Blu Radio.

Los llevaron a la estación de Policía de Bosa, pero, una vez llegaron, quienes recibieron el caso, decidieron trasladar al “soldador” –no se conocen más detalles sobre su identidad–a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, para lograr su judicialización. Sin embargo, este nunca llegó, ya que, antes de bajar del bus, los oficiales declaran haberlo encontrado sin signos vitales.

“Entonces el caso fue que los policías nos trajeron para acá, para la estación de la Tequendama, y acá me bajaron a mí. Acá. El carro, el carro que está acá presente. Y me bajaron (y me dijeron) que me fuera. Yo les pedí ayuda a los patrulleros, porque yo escuché un grito de mi hermano y nadie me quiso colaborar. Mi mamá se vino a las 7:00 de la mañana, 8:00 de la mañana, y a mi hermano ya lo estaban sacando los del CTI, muerto ahí”, sugirió el mismo familiar, para el medio citado.

Mientras, la institución se mantiene en que fue un suicidio, algo que la Fiscalía entrará a determinar, a partir de una investigación que ya adelantan sobre la muerte de quien, también, era padre de una pequeña de tan solo nueve años.

Otro detenido fue asesinado semanas antes en una estación de la Policía

Semanas antes de conocerse la muerte del “soldador” en uno de los buses de la Policía, un altercado entre presos dejó otra víctima al interior de las instalaciones de la institución. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el incidente ocurrió en la Estación de la Candelaria, al centro de la ciudad.

El encontronazo habría empezado con un intercambio de palabras que se fue escalando hasta que se salió de control. El hombre, quien se encontraba detenido por el delito de acceso carnal violento, aparentemente había comenzado la disputa con un preso que llevaba más tiempo en el lugar y en medio del intercambio de golpes, el otro sujeto sacó un arma cortopunzante y lo atacó.

Según justificaron desde la Policía, casos como este son comunes en celdas y patios, por lo que tiene que intervenir frecuentemente en riñas. Sin embargo, en esta ocasión, pese al esfuerzo por preservar la vida de quien fue identificado como Luis Alberto Ortiz Palomino, terminó muriendo debido a la gravedad de sus heridas, a pesar de haber sido trasladado al Hospital Santa Clara,

“La Fiscalía apertura una investigación en compañía de la investigación criminal de la Policía metropolitana de Bogotá, para esclarecer los hechos que rodean la muerte de esta persona”, comentaron en medio de una entrevista para Noticias RCN. Mientras, en conversaciones con El Tiempo, explicaron que “Aquellas personas que son antiguas en estas estaciones se vuelven caciques y si los internos nuevos no hacen lo que ellos quieren los terminan hiriendo”.