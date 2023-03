Matador le pidió perdón a su esposa por caso de violencia intrafamiliar y le echó la culpa al alcohol: “Esta locura de tomar trago”

Se reveló la denuncia en contra de Matador por violencia intrafamiliar

El 28 de marzo, en la tarde, el periódico nacional El Tiempo dio a conocer que apartaba de su cargo al caricaturista Julio César González Quiceno conocido como Matador. De acuerdo con lo mencionado por el medio, siendo consecuentes con su campaña ‘No es hora de callar’ decidieron que debido a las viejas denuncias de maltrato intrafamiliar en contra del caricaturista hacia su esposa debían sacarlo del medio de comunicación.

Te puede interesar: El caricaturista Matador se despidió de los lectores de El Tiempo tras hecho de violencia intrafamiliar que protagonizó

En medio de la discusión, González aseguró que fue él quien renunció, pues no está de acuerdo con que en su trabajo se metan en su vida privada: “A mí no me despidieron yo renuncié, no voy a trabajar en un periódico que interfiere con mi vida personal”. Sin embargo, el periodista Felipe Zuleta habló con Blu Radio y comentó que: “Lo echaron. Usted no puede arreglar una mentira con otra mentira. Tuve la oportunidad de hablar con Andrés Mompotes, director de El Tiempo, a quien conozco hace mucho tiempo, y me dijo que fue una decisión muy difícil de tomar”.

Unas horas después, el caricaturista salió a hablar en Caracol Radio y mencionó sobre su despido que: “Cuando vi el comunicado sentí como si me hubieran entregado a los lobos porque no fue escuchado ni siquiera por el director, es más, yo iba a renunciar el lunes, me iba a apartar del periódico, pero cuando vi lo de ayer sentí decepción y tristeza”.

Te puede interesar: Le recuerdan a Abelardo de la Espriella cuando reconoció ser maltratador de gatos: “Les ponía voladores”

Además, agregó que sabe que fue un error producto de su exceso con el licor y que esto también lo ha tenido que asumir con su familia:

“Uno en esta locura de tomar trago, que pienso que eso es de ámbito privado, es terrible. Yo pienso en ella y ella es la víctima acá, yo tengo una hija y es terrible, pero no puedo escapar a mi destino (...) yo sabía, por los enemigos que tengo, por todos los ataques, sabía que este día iba a llegar“.

La denuncia en contra de Matador se dio hace diez años y pese a las acusaciones donde su pareja, Alejandra María Valencia, mencionó que la golpeo y la insultó, actualmente continúan con su matrimonio. Por lo que muchas personas no entienden por qué hasta hoy se reveló esa información, pero todo se dio tras las acusaciones que le hizo el caricaturista al abogado Abelardo de la Espriella, donde aseguró que el penalista disfrutaría de maltratar animales, especialmente gatos.

“Ayer en Santa Marta un depravado quemó 50 gatos vivos. @DELAESPRIELLAE acepta que le prendía voladores a los gatos para divertirse. Ahora comprendo porqué este tinterillo psicópata que viste como Hello Kitty defendió la impunidad de paramilitares que descuartizaban campesinos (sic)”, escribió en sus redes sociales el caricaturista, junto con un video del programa de entrevistas The Suso’s Show donde aparentemente de la Espriella confiesa haber ejecutado este tipo de actos que vulneran la vida e integridad de los animales.

Señalamiento de Matador a De la Espriella sobre su supuesta crueldad animal. (Captura de pantalla)

Por lo que, en respuesta, el jurista le respondió mediante un video en el que comienza con la grabación, de una voz de mujer que presuntamente sería la esposa de Julio César González Quiceno relatando los hechos en los que asegura que le pego cachetadas y la ahorco, además, de insultarla de diferentes formas. En este punto hay que mencionar que Matador en el espacio radial mencionó que esa voz no es la de su pareja sentimental y que efectivamente lo que sucedió esa noche fue producto de su consumo de alcohol.

Te puede interesar: Robinson Díaz asegura que votó por Petro pero está preocupado: “Se le enredó la película”

Posteriormente, en el video aparece Abelardo de la Espriella, tocando un piano y justificando sus declaraciones, mencionado que fue una “bruma desafortunada” y revela detalles de la vida privada del caricaturista:

“Si fueras un buen ser humano Matador sin tantos resentimientos, envidia, malos hábitos y complejos, no habrías estado detenido por pegarle a tu esposa. Me acusas de maltratar gatos, cosas que jamás he hecho. Te basas en una entrevista en la que hice una mala y desafortunada broma pesada y no te das cuenta de que eso que tanto quieres hacer parecer a los demás es lo que tú eres: un psicópata”.

El abogado Abelardo de la Espriella publicó un video en el que se escucha el audio de la denuncia de la esposa del caricaturista por violencia intrafamiliar.

Las palabras del abogado no quedaron ahí, pues a la denuncia por maltrato le sumo el tema de la eutanasia del padre del caricaturista, sus presuntos problemas con el alcohol y hasta habló dé la sexualidad de Matador, haciendo referencia que presuntamente habría sostenido relaciones homosexuales.

Por ahora, Alejandra María Valencia no ha salido a hablar del tema, pero Matador detalló que ese día lo que pidió la mujer a la justicia, pues paso 16 horas en un calabozo, fue que después del episodio su esposo pidiera ayuda para superar sus problemas con el consumo de licor.