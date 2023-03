Así fueron los exorcismos en las operaciones, según el director de la Policía, general Henry Sanabria

Director de la Policía Nacional, Henry Sanabria se refirió a los integrantes de la institución portadores de VIH. Jesús Áviles - Infobae

El director de la Policía Nacional, Henry Sanabria ha recibió varias críticas en las últimas horas por sus declaraciones sobre los uniformados de la institución portadores de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), ya que el general mencionó en entrevista con la Revista Semana que los uniformados tal vez no recibían la educación necesaria para ser cuidadosos ‘’con lo que hacían’'.

Datos entregados por el general Sanabria dan cuenta de que de los 160 mil policías que están en Colombia, al menos 12 mil son portadores del virus. Añadió que no está de acuerdo con el uso del condón como método anticonceptivo, porque cree que este es un método abortivo sobre todo entre parejas casadas por la Iglesia, “porque una de las promesas matrimoniales es aceptar los hijos que Dios te mandará”.

Mauricio Toro, presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior mencionó: “Hoy en día el VIH no es sinónimo de muerte, ni es exclusiva de la comunidad LGBTI y mucho menos somos personas ‘descuidadas’ con nuestra salud y sexualidad como usted dice en la entrevista”, comentó en su cuenta de Twitter.

Director de la Policía Nacional, Henry Sanabria habría hecho exorcismo.

Exorcismos en la Policía

Durante la entrevista el general se refirió a los exorcismos que se han realizado al interior de la institución, aseguró durante su conversación con el medio anteriormente citado que es un tema complejo de hablar y que con solo mencionarlo el “maligno se pone bravo”.

Para el director de la institución la existencia del diablo es cierta y asegura haberlo visto, percibido. Sanabria asegura que ha visto una presencia maligna en varias ocasiones, una de las ocasiones que recuerda fue durante las protestas cuando unas 2.000 o 3.000 personas pasaron frente de siete policías que estaban ‘’solamente con chaqueta, casco y escudo’'.

Durante el relato Sanabria comentó que llegó al lugar para apoyar a los uniformados junto con un mayor, una patrullera y un patrullero, en total eran diez integrantes, cuando los jóvenes que integraban la primera línea pasaron frente a ellos, unos 34 aproximadamente, sacó su crucifijo y se los puso encima.

Otro de los hechos que confrontó al general según mencionó en diálogo con Revista Semana fue un caso en el que perseguían a una banda delincuencial, uno de los sospechosos fue apuñalado y arrojado desde un vehículo que estaba en movimiento. Mencionó que prefirieron ayudar a la persona herida que continuar con la persecución, le tomaron el pulso, pero en el momento ya estaba muerto.

Al momento de realizar la inspección del cadáver “el cuerpo empezó a arrastrarse. Eso fue sobrenatural. Un agente, de esos antiguos de Medellín, me dijo: ‘No, mi teniente, espere y verá’”. El director Sanabria comentó que su compañero comenzó a buscar en el cuerpo un elemento relacionado con estos extraños movimientos: “Efectivamente tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió”.

Policía Nacional, Henry Sanabria - Presidente Gustavo Petro

Presidente Petro se refirió a las menciones hechas por el director de la Policía

El presidente Gustavo Petro aseguró que desconoce si son ciertos los rumores de que el general habría renunciado a su cargo y manifestó que el Gobierno nacional respeta las creencias religiosas, que el Colombia no perseguirán a nadie por esta razón, pero que estas no puede afectar el ejercicio de sus funciones. Según el mandatario de no ha evidenciado que estas creencias se estén mezclando con sus decisiones laborales, ya que esta registra resultados positivos en la gestión de la Policía.

Desde otros puntos de vista se ha criticado la visión del director de una institución como la Policía sobre temas de índole religiosa, pero es importante tener en cuenta el artículo 19 de la Constitución Política en donde se garantiza la libertad de culto. ‘’Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.”