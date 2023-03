Autoridades en el Atlántico en alerta por las amenazas del Negro Ober

Alcalde Jaime Pumarejo, se refirió a las amenazas hechas por alias 'Negro Ober' y solicitó apoyo por parte de las autoridades nacionales

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo rechazó enfáticamente el video difundido en redes sociales en donde desde centro penitenciario donde está recluido alias Negro Ober, lanza graves amenazas contra comerciantes de diferentes ciudades en el país, entre estas Barranquilla y el área Metropolitana, por lo que el mandatario hizo un llamado a las autoridades especialmente al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que refuercen las medidas al interior de las cárceles.

Te puede interesar: Director de una cárcel estaba extorsionando a un preso: le pedía dinero para no quitarle beneficios

El alcalde compartió en su cuenta de Twitter un mensaje relacionado al caso y mencionó: “Es inadmisible que delincuentes condenados sigan amenazando desde diversas cárceles del país. ¡Señores del INPEC: esto se volvió paisaje! Investigaciones, condenas y cárcel para quienes facilitan estos actos”.

Jaime Pumarejo se refirió en su cuenta de Twitter a las amenazas de alias 'Negro Ober'. @jaimepumarejo. Twitter

También indicó que ya hubo comunicación con otras autoridades a fin de que se tomen prontas acciones, según el mandatario de los barranquilleros su administración se comunicó con Presidencia, el Ministerio de Justicia y la Policía para que se tomen las medidas. Pumarejo aseguró que la ciudadanía clama por resultados y el Estado debe actuar urgente.

Te puede interesar: Alcalde Pumarejo aseguró que uno de los responsables de la masacre en Barranquilla está en Venezuela y le echó vainazo al Gobierno: “Nadie pide su extradición”

Cabe destacar que ante estos hechos en las últimas horas integrantes de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario realizaron un operativo en la celda de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, señalado como jefe de ‘los Rastrojos Costeños’, quien se observa esposado, sentado en el piso y acompañado de otros reclusos, mientras los uniformados requisan minuciosamente las celdas.

A su vez, el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, mencionó que el operativo contempló la requisa de sus acompañantes y el aislamiento de los mismos para ser trasladados a otros centros penitenciarios, y reiteró una transformación en la cárcel donde se grabó el vídeo.

Alias ''Negro Ober'' envió amenazas contra comerciantes del país a raíz de la captura de su esposa

‘Negro Ober’ amenazó con asesinar comerciantes para vengar la captura de su esposa

Alias Negro Ober uno de los criminales más peligrosos en el Caribe colombiano, lanzó una aterradora amenaza a las autoridades para vengar la captura de su compañera sentimental. Desde la cárcel en donde se encuentra recluido en Girón, Santander aseguró que ultimará a comerciantes y policías.

Te puede interesar: Excomandante del Gaula, el general Humberto Guatibonza, seguirá investigado por presuntas ‘chuzadas’

El cabecilla de ‘Los Rastrojos Costeños’, advirtió a la Fiscalía General y a la Policía que tomará acciones contra los comerciantes en ciudades principales como: Bogotá, Cali, Villavicencio, Barranquilla y Soledad, por la captura de su esposa, alias Johana.

Según comentó en vídeo. “A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos, mi mujer no tiene nada que ver en nada”, refiriéndose a los vínculos de su pareja con la banda.

También lanzó una amenaza intimidante: “Se murió el fiscal Pecci ahora que no se muera cualquier hijue** en esta mie**. Estoy dispuesto a lo que sea, o me sueltan a mi mujer o vamos a ver cómo es que estamos. No diré más nada, solo que Dios lo bendiga”.

El hombre actualmente purga una condena de 50 años, mencionó que estaba dispuesto a matar a cada uno de los comerciantes y que no le costaría ultimar a miembro de la Policía o la Fiscalía.

Fue capturada la mujer de alias 'Negro Ober', Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias 'Johana' o 'Vanesa'. @HUMBERTOHERRER. Twitter

Captura de pareja sentimental de alias ‘Negro Ober’

Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, la gobernadora Elsa Noguera, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y el comandante de la Policía Metropolitana, el general Jorge Urquijo, entregaron rueda de prensa en la que confirmaron la captura de Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, quien al parecer se encargaba de las finanzas criminales de ‘los Rastrojos Costeños’ y es pareja sentimental de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez.

Las unidades especializadas en coordinación con la Fiscalía recopilaron los elementos materiales que permitieron que un juez emitiera la orden de captura contra la mujer como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir y extorsión.

Según la investigación adelantada esta habría sido designada como jefa financiera de la estructura tras la captura de alias Negro Ober, estaba al mando del cobro de dineros producto de extorsiones a comerciantes, transportadores y la administración de recursos ilícitos.