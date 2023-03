Martín Karpan arremete contra la televisión por hacer contenido “mediocre” y “basura”

Martín Karpan habló del futuro de la televisión, medio que segúnb é "está muriendo" (Instagram)

Martín Karpan es un actor argentino que se ganó el cariño del público colombiano luego de su protagónico en Nuevo Rico, Nuevo Pobre y recientemente con su participación en MasterChef Celebrity, siendo por muchos años uno de los galanes de la televisión colombiana. Sin embargo, el actor recientemente reveló que el contenido que actualmente se hace en la televisión es “mediocre” y “basura”.

El famoso de 48 años estuvo como invitado en el programa de entrevistas de Diva rebeca, el personaje creado por el actor Omar Vásquez para entrevistar famosos y reveló algunos detalles de su vida privada y profesional. Sorprendió especialmente la reflexión que el famosos hizo sobre los contenidos que se ven en la actualidad en la televisión, como los reality y los reencauches de telenovelas.

Las palabras de Karpan se dieron cuando Diva Rebeca le preguntó por su paso por MasterChef señalando que se volvió el programa para “revivir” a algunos famosos. “Al final un reality es para jugar con las emociones de los participantes y el morbo de los televidentes que es lo más dañino en este momento, no me parece divertido y hubo un momento que tampoco me pareció dentro del juego”.

Martín Karpan reveló que no todo fue bueno durante su paso por MasterChef. Tomada de Canal RCN en vivo

El actor reveló sobre el programa que, por momentos, “fue divertido”, pero recalcó que como gran parte de lo que hay en la televisión en la actualidad es un show, “una payasada en la que todos participamos”. La entrevistadora también le cuestionó sí temía por el paso de los años y que ya no recibiera tanta oferta para papeles como antes, pero el argentino señaló que entiende la manera en que su profesión funciona.

“Es todo lo que importa, si haces dinero y haces rating funciona, sino no sirve. Con esa base se hace todo en la televisión y es una base bastante mediocre, porque le estás dando al público la misma basura una y otra vez ... ser parte de eso es algo que incómoda”, confesó a Diva Rebeca.

“La televisión es un negocio, es una trituradora de carne y es un formato que se está muriendo”, puntualizó. Martín Karpan señaló que en la actualidad son pocas las personas que consumen televisión abierta, pues las plataformas de streaming se están llevando a los televidentes con su oferta. El famoso insistió en que todo se trata de un “juego” en el que él ha aprendido que no depende de él ni del medio.

Para el actor todo se ha enfocado en la importancia del rating y en ocasiones esto nubla la vista de quienes realizan las producciones. “Hay que hacer productos, hay que hacer remakes que no terminan de funcionar ni de entenderse y terminan aburriendo al público y repetir fórmulas”.

El actor argentino se refirió al contenido "mediocre" y "basura" que se hace en la televisión

Uno de los señalamientos más fuertes que hizo Martín Karpan fue asegurar que “la televisión es dinero” y señaló que finalmente esto es lo único que importa a la hora de generar contenido para la televisión, medio que él conoce de hace décadas. “Al final terminas enfermando al público”, sentenció el actor.

Sin embargo, el argentino todavía encuentra lo bueno dentro del medio y señaló que se trata de la creación de personajes. “La otra parte tiene que ver con crear, crear personajes maravillosos, actuar con actores que uno admira y es poner esos dos mundos y tratar de equilibrarlos es complejo”, señaló Martín Karpan.

Para finalizar el actor habló de sus más recientes viajes, señalando que ha decidido que disfrutará de conocer nuevos países y nuevas culturas en este momento de su vida; sin temor a empezar de cero. “No voy a estar encerrando haciendo cosas que no quiero hacer. ¿Para qué? Ahora es el momento, las cosas se hacen ahora. Vivimos enloquecidos, enfermos de estupidez. Siento que cada vez necesito menos cosas y liberarme de esa carga me hace sentir mejor”, sentenció.