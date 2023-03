De presidente a abuelastro, detalles del romance entre el hijo del expresidente Juan Manuel Santos y Natalia Jerez

El hijo del expresidente confirmó su relación con la actriz Natalia Jerez. Créditos: @martinsantosr/Instagram

Tras un año de rumores, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, confirmó desde su cuenta de Instagram la relación que lleva con la actriz Natalia Jerez, seis años mayor que él y con una hija de cuatro años de edad, por lo que el expresidente Juan Manuel Santos ha pasado de liderar el país a convertirse en abuelastro.

Los rumores del romance entre Santos y Jerez habían iniciado durante los primeros meses de 2022, cuando varias personas resaltaron en las redes sociales que las personalidades estaban asistiendo a los mismos eventos; sin embargo, mientras más eco tenían los rumores ni Martín ni Natalia confirmaron su relación.

Hasta la fecha la respuesta de los implicados cuando se les preguntaba por su vida amorosa era desde la incertidumbre, ya que ninguno negaba estar saliendo con alguien, sin embargo, tampoco revelaban el nombre de la nueva persona con la que estaban compartiendo su vida. De hecho, en más de una ocasión Martín Santos aseguró que se encontraba esperando la mujer ideal con la cual contraer matrimonio.

“Yo de esas cosas del corazón no me voy a poner hablar en redes… Imagínate tú. El corazoncito está tranquilo y está feliz”, fue la respuesta en su momento de la actriz cuando en una entrevista para el programa de entretenimiento Lo sé todo, le preguntaron por los rumores de su romance con el hijo del expresidente.

Desde el 2022 existía el rumor de una presunta relación entre el hijo del expresidente y la actriz colombiana. Créditos: @Losetodocol/Instagram

“Crece la familia del expresidente Juan Manuel Santos, ya que su hijo Martín estaría saliendo con la reconocida actriz Natalia Jerez. Encontramos varias coincidencias”, fue la publicación del programa de televisión en abril de 2022.

El rumor finalmente fue confirmado por el propio Martín Santos, que el 23 de marzo desde su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías románticas junto a la actriz, felicitándola por su cumpleaños número 40, pero además dio por finalizada la incertidumbre, ya que en las imágenes se ve que los dos han compartido viajes, fiestas, cenas y diferentes eventos.

En una de las fotografías subidas por el hijo del expresidente se puede ver a la pareja buceando y formando con sus manos un corazón.

Estas fueron las fotos con las que Martín Santos le deseó feliz cumpleaños a Natalia Jerez e hizo pública su relación | Video: Instagram @martinsantosr

Antes de su relación confirmada con la actriz, Martín Santos había sido pareja de la bogotana Melissa Dunoyer, hija del empresario y ganadero Carlos Dunoyer y Orietta de la Espriella. Y de la nacida en Cali Daniela Bohm, con quien habría entablado una relación tras conocerse en la universidad en la que ambos estudiaban.

Por su parte, Natalia Jerez sostuvo un noviazgo de muchos años con el actor de Padres e hijos, Juan Fernando Sánchez, además de haber tenido una relación con el fotógrafo Mateo Páez, de la cual nació su hija Carlota, el 3 de mayo de 2018. Por lo que además de sumarse a una de las familias más tradicionales de la política colombiana, lo hará junto a su hija, convirtiendo al expresidente Juan Manuel Santos en abuelastro de la pequeña de cuatro años.

De esta forma, Martín Santos ha roto el corazón de muchas colombianas, ya que el hijo mayor del expresidente se había convertido en uno de los solteros más codiciados del país. Por su parte, su hermano menor, Esteban Santos, está próximo a cumplir su tercer año de relación con la presentadora y modelo de 27 años Gabriela Tafur.

“Hay tres cosas que me han funcionado muy bien. Número uno, tener planes a futuro. Número dos, nunca dejar pasar una despedida sin dejar saber cuándo nos vamos a volver a ver, es decir, si me despido hoy, saber que en un mes o la fecha en que nos volveremos a ver. Y número tres, la comunicación es clave porque termina en confianza y la base de una buena relación sea a distancia o no es la comunicación, el poder estar tranquilos”, expresó Gabriela Tafur el 8 de marzo de 2023 a través de su cuenta de Instagram.