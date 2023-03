Yina Calderón invitará a dos seguidoras a pasear con ella en limusina: qué es lo que tienen que hacer

Yina Calderón. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

En su faceta como DJ de guaracha —principalmente— y cantante ocasional, Yina Calderón parece estarse enfocando en esto último; puesto que después de haber estrenado en noviembre de 2022 el cover en guaracha del vallenato, ‘Cómo duele el frío’, recientemente anunció el lanzamiento de otra canción: ‘Beso de tres’; que estará disponible desde el 23 de marzo.

Te puede interesar: Yina Calderón anuncia lanzamiento de otra canción: ‘Beso de tres’

Ahora bien, ad portas de lanzar este tema, la también empresaria aseguró desde sus Historias de Instagram que desea invitar a dos de sus seguidoras a estar con ella en una limusina durante el estreno. Fue así que el 21 de marzo empezó por expresar sobre el asunto:

“Como ustedes ya saben, yo estreno canción este jueves y voy a transmitir en vivo a las diez de la noche desde una limusina ... entonces, yo quiero que dos de mis seguidoras que estén en Bogotá me acompañen a esta limusina a volverse mierd*. Ojo, que toca salir en bikini, esto es para mujeres arriesgadas”.

Más adelante explicó cómo piensa desarrollar la dinámica para realizar la selección de las ganadoras. “Van a comentar la última publicación de fajas Yina Calderón. Van a poner # quiero ir a la limusina; esto es para mujeres... van a ser grabadas, eso sí, la van a pasar una chimb*”.

Te puede interesar: Juliana Casali confirmó que abrió cuenta de OnlyFans: “Estoy orgullosa de mi cuerpo”

Vale recordar que, la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ tiene una marca de fajas. A su vez, también destacó que daría a conocer el nombre de las ganadoras este 22 de marzo.

Yina Calderón quiere invitar a dos seguidoras a pasear con ella en limusina por el estreno de su próxima canción

La respuesta de Yina Calderón a quien le preguntó por qué es tan boleta

Tras hablar de la dinámica que quería realizar con sus seguidoras por el lanzamiento de su canción, la DJ de guaracha posteriormente activó la ventana de preguntas en sus InstaStories, cosa que hace frecuentemente, y dio respuesta a uno que otro interrogante que le fue enviado de parte de su comunidad en esta red social.

Te puede interesar: Con “look europeo”: así reapareció Yina Calderón tras su viaje por Francia

Teniendo en cuenta que Calderón es una figura que suele levantar bastante polémica, no faltó quien quisiera ofenderla; de este modo, un usuario(a) le preguntó: “¿Por qué eres tan boleta?”. Al respecto, la huilense contestó:

“Lo que para ti es ser boleta para mí es ser yo, si eso es ser boleta pues yo soy una boleta. Pensaba qué día y decía: Yo no voy a llegar a los 70 años, si Dios me tiene para llegar a los 70 años, diciendo por qué no hice esto, por qué dejé de hacer esto; la chimb*, dije: voy a empezar a vivir, a ser yo, que si muestro, que si no muestro, si compro, no me compro, si me emborracho, si no me emborracho. Yo y ya, si eso e ser boleta, soy la boleta más gigante que tiene este país”.

La respuesta de Yina Calderón a quien le preguntó por qué es tan boleta

No es mi terreno, Yina Calderón sobre OnlyFans

En otras noticias sobre la DJ de guaracha, poco antes de realizar la mencionada ronda de preguntas había compartió en sus Historias de Instagram una propuesta que le llegó de parte de una agencia para OnlyFans: “... Actualmente trabajamos con el top 0.5 de los creadores OnlyFans; nos encantaría trabajar contigo y ayudarte a ganar más dinero”, fue el mensaje que recibió la huilense.

Empero, Calderón quiso compartir su respuesta al respecto para dejar claro que las plataformas de contenido exclusivo no son de su interés. “Amor, de verdad, que tengo muchas amigas que trabajan en Only y no le veo problema, cada quien hace lo que quiera, pero ese no es mi terreno. Me dedico a otras cosas y ese sector no es de mi gusto. Igual, gracias por tenerme en cuenta”, fue lo que contestó.

A su vez, redactó sobre la imagen: “A este y muchos mensajes iguales, gracias, pero no es mi terreno” .