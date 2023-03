Paola Turbay mostró en redes sociales cómo se le inundó el apartamento tras torrencial granizada en Bogotá: “Se va a pudrir todo esto”

Paola Turbay. Instagram @paolaturbay

El torrencial aguacero acompañado de granizada dejó a varios afectados en Bogotá. Algunas calles de la capital colombiana parecían ríos por la cantidad de agua que corría y varios conjuntos residenciales y viviendas sufrieron inundaciones en algunos sectores de la ciudad.

Una de las afectadas fue la ex señorita Colombia Paola Turbay, que a través de las historias de su cuenta de Instagram mostró que el primer piso de su apartamento tuvo una inundación de por lo menos un metro de altura.

“No sé cómo les fue a ustedes hoy en Bogotá con esta lluvia y este granizo. A nosotros nos fue fatal, terrible, se nos inundó el apartamento más o menos medio metro de agua y estamos llenos de humedad. Ya logramos sacar el agua, pero hay una humedad terrible e incluso se nos fue la luz”, dijo la actual protagonista de ‘Ana de Nadie’, de RCN, aunque posteriormente eliminó la publicación.

En otra historia, mientras graba las partes de su hogar más afectadas, le pidió a sus seguidores (tiene más de 1,2 millones) que le ayuden a contactar a alguien que pueda sacar la humedad del apartamento, pues aseguró no conocer a nadie. “Lo que quería saber es si alguno de ustedes sabe de algún servicio que me pueda recomendar, una empresa específicamente con números, datos teléfonos y todo para que me ayude a sacar la humedad del piso… Si tienen el dato, ¿me lo mandan, porfa, por acá?”, manifestó la virreina universal.

Después, en otra historia, mostró el suelo del inmueble totalmente húmedo, inclusive los muebles y la pared. Además, se evidencian las camas y las estanterías vacías. “Se va a pudrir todo esto”, fue lo único que pronunció Turbay ante aquella escena.

Así se vivió la lluvia y la granizada que paralizó la movilidad en Bogotá

La Secretaría de Movilidad dio a conocer que debido a las fuertes lluvias se presentó un empozamiento en la localidad de Chapinero, sobre la carrera 7 con calle 72 (sentido norte-sur) lo que está ocasionado embotellamiento en este sector de la ciudad.

Sobre las 4:10 p. m., se reportaron lluvias en las localidades de: Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Suba, La Calera, Teusaquillo, Puente Aranda, Fontibón, Kennedy y San Cristóbal.

El corredor que conecta Bogotá con el municipio aledaño de La Calera se ve afectada por las fuertes lluvias con granizo, autoridades recomiendan no transitar por esta zona por precaución.

“se extienden las precipitaciones en la ciudad, con intensidades entre leve y moderado. Reporta emergencias a la línea 123″, agregó el Idiger.

Tránsito Bogotá sumó el cierre de la Avenida Circunvalar con calle 22 (sentido sur - norte) por deslizamientos de tierra en:

Avenida Circunvalar con calle 20.

Avenida Circunvalar con calle 57.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que tanto en Bogotá como en sus alrededores se están presentando granizo, además de fuertes lluvias al suroriente.

Precipitaciones y granizada en Bogotá, 19 de marzo de 2023

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) detalló, sobre las 3:05 p. m., fuertes precipitaciones en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal y La Candelaria.

Desde la cuenta de Tránsito Bogotá se llevó a cabo el monitoreo en varios puntos de la ciudad para anunciar los riesgos y cambios de la movilidad que se presentaron durante las precipitaciones:

6:02 p. m.: se habilitó la movilidad por el corredor de la avenida Circunvalar con calle 22 y calle 57 en sentido sur - norte. “¡Transita con precaución sobre esta zona!”

4:22 p. m.: se presentó caída de árbol en la localidad de Chapinero en la Avenida Circunvalar con calle 85. Grupo de cuerpo de Bomberos Bogotá hizo presencia en el punto afectado.

Varios usuarios de las redes sociales aprovecharon estos medios para detallar los momentos de la fuerte granizada, que azotó varios sectores de Bogotá. Aquí alguno de ellos:

La periodista Yolanda Ruiz Ceballos compartió desde su cuenta de Twitter un video, al parecer desde su vehículo, instantes de la granizada en la localidad de Chapinero, sobre las 3:17 p. m., “Granizada en Bogotá. Por Chapinero está fuerte”.

La carrera séptima no se salvó de ser cubierta por este elemento, y como si fuese una ciudad europea en plena estación de invierno; la extensa masa blanca de las vías, un cielo gris y las aguas lluvias invitan a no moverse del lugar caluroso donde el usuario de Twitter grabó el video. “Granizada en Bogotá”.