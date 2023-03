La Policía de Bogotá atendió la emergencia antes de que el sujeto pudiera cometer otro hecho de violencia contra su pareja o la vivienda donde residen. (Colprensa)

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar se registró en Bogotá. El protagonista es un taxista de 60 años que agredió física y verbalmente a su pareja sentimental, una mujer identificada como Fabiola Olarte.

La Policía Metropolitana de Bogotá atendió el caso que se registró en el sector conocido como El Pesebre, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Al parecer, la rápida acción de los uniformados evitó una tragedia mayor.

El ataque ocurrió en la noche del jueves 16 de marzo. Aunque algunos medios de comunicación nacional aseguraron se trataba de un caso de celos, al parecer lo que desató la agresión fue un tema económico.

De acuerdo con la información revelada por CityTv, que pudo hablar con la víctima, el taxista golpeó a su pareja, quemó su carro y planeaba incendiar su casa.

En el testimonio entregado por la ciudadana al medio mencionado, la víctima aseguró que tuvo una discusión con su pareja por las cuotas del préstamo que solicitaron, precisamente, para comprar el taxi que conducía el agresor.

Al parecer, este viernes 17 de marzo tenían que cancelar la obligación, pero no habían reunido la totalidad de la cuota. En medio de la discusión, el taxista agredió verbal y físicamente a su pareja, quien decidió denunciarlo ante las autoridades.

Entre los múltiples golpes que le propinó el conductor a Fabiola Olarte, le habría causado uno muy fuerte en uno de los brazos. “Me torció el brazo, me duele mucho, no lo puedo mover”, le confesó la víctima al noticiero mencionado.

Pero eso no fue todo, además de golpearla, el sujeto aparentemente también la amenazó con asesinarla. “Que me iba a matar, que me iba a picar”, denunció la mujer.

Quemó el taxi que estaban pagando y quería incendiar su casa

Además de golpear a su pareja sentimental, el sujeto decidió quemar el taxi que apenas estaban pagando.

Según se conoció, tras agredir a la mujer, el conductor llevó el vehículo a una calle sola y oscura y fue allí donde le prendió fuego. Pese a que al lugar de los hechos llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá para apagar las llamas, el taxi quedó totalmente incinerado.

“Somos avisados en primera medida sobre un vehículo tipo taxi que se está incinerando. Al llegar al lugar se procede a hacer unas labores de vecindario. Una persona nos indica que este vehículo lo incendió un hombre de avanzada edad”, confirmó el mayor Oswaldo Marín Muñoz, comandante de la estación de Policía de la localidad Rafael Uribe Uribe, en declaraciones a Noticias RCN.

Como si la agresión y quemar el taxi fuera poco, el ciudadano además pretendía prenderle fuego a su casa.

Sin embargo, el plan no se concretó gracias a la acción de las autoridades, que intervinieron antes de que pudiera iniciar la conflagración.

Es de resaltar que el taxi era la herramienta para obtener el sustento de la familia. Además, también era usado por sus hermanos para trabajar. Según el testimonio de Olarte, en la actualidad deben 70 millones del prestamo que solicitaron para comprar el carro.

El responsable de estos hechos fue capturado por unidades de la Policía por el delito de violencia intrafamiliar. Posteriormente, fue dejado a disposición de las autoridades judiciales para que se realice el proceso correspondiente.

En medio de la captura, el señalado le dijo a CityTv que incendió el taxi porque no quiere dejarle nada a nadie.

“Sí, yo mismo lo quemé, porque estoy aburrido y no quiero dejarle nada a nadie. Me quiero ir, yo como mierd* todos los días y todas las noches para poder conseguir un peso para ellos”, fue todo lo que dijo el sujeto.