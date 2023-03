Paul McCartney se presentará en Bogotá: cuándo llega el exBeatle a Colombia

Paul McCartney realizará una presentación en Bogotá en el mes de diciembre. REUTERS/Gaelen Morse

En la mañana de este viernes el nombre de Paul McCartney se volvió tendencia en las redes sociales en Colombia, esto luego de que se confirmara que el cantautor británico vendrá a Bogotá. Aunque se desconoce la fecha exacta en la que el exintegrante de The Beatles se presentará en la capital, la información fue confirmada por la Alcaldía de Bogotá.

La importante noticia la dio Catalina Valencia, secretaria de Cultura del Distrito, en medio de una transmisión en vivo del programa Bogotá Capital en donde estaba anunciando la agenda cultural de los próximos meses en la capital para que los ciudadanos se preparen. Finalizando su intervención, la funcionaria señaló que habían dos eventos más que no aparecían en el listado, pero que “ya están confirmados”.

El primero de ellos será un concierto de Carlos Vives en el mes de diciembre y luego agregó que Paul McCartney estará en la ciudad. “Vamos a tener a Paul McCartney en Bogotá, eso es una joya de la corona”, planteó la funcionaria y el video se ha difundido en diferentes portales y perfiles de redes sociales emocionando a los fanáticos del británico.

En un evento de la Secretaría de Cultura se confirmó que el exbeatle ya tiene cerrada una fecha en la ciudad

Aunque todavía se desconocen detalles de fecha y lugar, desde la Alcaldía se ha confirmado que la llegada de Paul McCartney, cantautor de 80 años, será uno de los grandes eventos del segundo semestre del 2023. Cabe recordar que este sería un inesperado regreso del británico, luego de que en Medellín, en el año 2017, se causara polémica por la cancelación del show del británico.

En ese entonces, los paisas estaban emocionados por la llegada de McCartney a la ciudad con la gira One on One y se presentaría en el Atanasio Girardot el 24 de octubre; sin embargo, 20 días antes el evento fue cancelado. Aunque en un principio los organizadores argumentaron problemas con la logística del evento, tiempo después se conoció que la baja venta de boletería para un evento que se pensaba se agotaría en tiempo récord fue lo que provocó la cancelación.

Última vez de Paul McCartney en Bogotá

A pesar de la ‘mala experiencia’ con Medellín, lo cierto es que el exintegrante de la icónica banda de rock The Beatles sí tiene un buen recuerdo de su paso por Bogotá en el año 2012. Durante los años 2011 y 2012 el rockero se presentó con gira mundial de conciertos On The Run beneficiando a tres ciudades en Latinoamérica: Montevideo en Uruguay, Asunción en Paraguay y Bogotá en Colombia.

Paul McCartney se presentó por primera vez en Bogotá en el año 2012 (Foto Scott Garfitt/Invision/AP, archivo)

El show del británico se realizó en el estadio El Campín, con un 100% de boletería vendida (30.000 espectadores) en solo cuestión de horas del primer día de venta. En ese entonces, la llegada de una estrella del rock internacional emocionó tanto al país que la Alcaldía de Bogotá de ese entonces, en cabeza de Gustavo Petro, transmitió parte del concierto en vivo a través de Canal Capital.

La agenda cultural anunciada por Bogotá para 2023

“El sector de la industria creativa y cultural de Bogotá produce el 5% del PIB de Bogotá, más de $13 billones. El año pasado recaudamos en boletería $268.000 millones y $26.800 de eso por la Ley del Espectáculo Público, nos quedan para hacer más escenarios culturales en Bogotá”, señaló en medio del evento la alcaldesa Claudia López.

Entre los eventos que más destacaron a lo largo del año están Estéreo Pícnic, Hombres G, Cirque du Soleil, la despedida de Les Luthiers, los 30 años de ‘El amor después del amor’ de Fito Páez, Rock al Parque, Noche de Museos, Juegos Panamericanos Juveniles, cumpleaños 85 de La Media Torta, Hip hop al Parque, Copa Libertadores Femenina, Navidad Local, y agregaron que algunos de ellos contarán con la transmisión a través de Capital Sistema de Comunicación Pública.