Jessica Cediel habló de su posible debut en la música: ¨Yo sí voy a sacar una canción que va a ser espectacular”

Jessica Cediel empezó a dar 'sneak peaks' de lo que podría ser su debut en la música

Jessica Cediel es una actriz, periodista, modelo y presentadora que se ha hecho reconocida por haber sido la cara de los programas de variedades Muy buenos días, Estilo RCN y del reality Yo me llamo, entre otros.

Cediel ha venido conquistando una gran fanaticada desde su primera aparición en 2002, mediante el programa Bravíssimo de CityTV, donde deslumbró por su belleza y talento. Desde entonces se ha dedicado a construir y fortalecer su carrera en el mundo del entretenimiento, tanto así que ha logrado llegar a presentar y actuar en otros países.

Cediel siempre está muy activa en su cuenta de Instagram, en donde le brinda a sus 9.9 millones de seguidores contenidos sobre sus viajes a Estados Unidos y México, países en los que tiene varios proyectos profesionales, y es que el tema musical nace precisamente en el país centroamericano, pues allí comenzó a hacer sus primeros “pinitos” hacía otra de sus pasiones.

La artista está lista para lanzar una canción / Instagram

Durante noviembre de 2022, la presentadora del tan seguido programa La descarga se sintió inspirada para publicar un video interpretando la canción Tu cárcel en un estudio profesional, que acompañó con la frase:

“A petición del público. ¡Aquí les comparto una de tantas sesiones que tuvimos este año en el estudio desde un país que quiero mucho! México. Qué bonito empezar de la mano con gente tan talentosa en la industria musical. Nos fuimos … esto apenas comienza”.

Tras revelar ¨tremenda bomba¨ meses atrás, la modelo de 40 años tuvo que “frenar” sus planes de hacer música porque le tocó nuevamente enfrentarse a las secuelas de salud que le han dejado los biopolímeros. Cediel estuvo conversando con el portal de noticias KienyKe sobre sus nuevos proyectos y a propósito de lo que pensaba de las críticas que muchos suelen hacerle, dijo:

“A mi no me importa que me tiren ‘hate’. Yo sí voy a sacar una canción que va a ser espectacular, la veníamos ya trabajando desde mayo en México pero pasaron otras ¨cositas¨ pero voy a retomar, voy a seguir estudiando, voy a dejarle este regalo a mi gente linda”, afirmó al medio.

La bogotana, que está retomando su carrera artística “con toda”, empezó 2023 con varios proyectos, incluyendo su presentación en el programa de Caracol Televisión, que está apuntando muy bien en rating, más una nueva película en la que es protagonista y trabaja de la mano del humorista Diego Camargo.

Tras su ya construida trayectoria en la actuación y presentación no solo a nivel nacional sino también internacional, ya se decidió a lanzarse como cantante y al respectó concluyó: “Mira, yo ya he trabajado aquí, he actuado también en Estados Unidos, películas en inglés, en español, ¿qué me hace falta?, ¡cantar! y ya, entonces viene ese regalito para el 2023″.

Durante noviembre del 2022 la modelo hizo una grabación en estudio profesional y de la mano de un grande de la música / Instagram

Para la actriz se vienen muchas otras cosas y proyectos que según ha dicho: la tienen “muy feliz y agradecida con la vida”.

En entrevista que tuvo con la Semana y tras la pregunta: ¨¿Qué le falta por hacer a Jessica Cediel, se le mediría al canto también?¨, respondió: