Estadio Guillermo Plazas Alcid: el elefante blanco con goteras, muros destrozados y cabinas de comunicaciones sin protección

El escenario sigue siendo utilizado mientras los ciudadanos denuncian que se encuentra en ruinas. Créditos: @jmilte7/Twitter

Atlético Huila ascendió en 2023 a la primera división del fútbol colombiano, este club es representativo de la ciudad de Neiva, por lo que cuenta con una gran hinchada en el departamento, pero también es uno de los más criticados cuando hace las veces de local, pues el Estadio Guillermo Plazas Alcid se encuentra en deplorables condiciones, y su remodelación es la constante promesa en época de elecciones.

Un video subido a las redes sociales expuso las malas condiciones en las que se encuentra el escenario deportivo actualmente; goteras, muros destrozados y las cabinas de comunicaciones sin protección y con varias zonas marcadas por el óxido, es el panorama de un estadio de fútbol que actualmente sigue siendo utilizado pero tiene el aspecto de una obra abandonada.

Denuncian las malas condiciones en las que se encuentra el Estadio Guillermo Plazas Alcid. Créditos: @jmilte7/Twitter

Un “Elefante Blanco” es como los ciudadanos en Neiva denominan al estadio, ya que las remodelaciones que estaban programadas para el escenario deportivo, iniciaron en diciembre del 2014, sin embargo fueron suspendidas en agosto del 2016 tras una tragedia ocurrida, cuando una placa de concreto en la tribuna occidental se desplomó, cayendo encima de unos obreros que trabajaban en las adecuaciones.

Cuatro de los trabajadores murieron enterrados en los escombros, y diez terminaron con graves lesiones, desde entonces varias veces se ha anunciado la remodelación del escenario deportivo, pero nunca se ha concretado, mientras en 2021 una juez de garantías cerró la investigación en contra del Consorcio Estadio 2014 por la responsabilidad en la tragedia.

En noviembre de 2022, el presidente de Atlético Huila, Juan Carlos Patarroyo, fue entrevistado por Win Sports, en el que se evidenció su preocupación por las condiciones en las que permanece el escenario deportivo, y no se mostró positivo en cuanto a que esto pueda cambiar.

“Ocho años sin estadio digno, miramos la afición, acá tenemos muy buena afición, es un equipo de la región. Lastimosamente el estadio está en ruinas. Hace ocho años empezó un proyecto y no se ha culminado. El Atlético Huila con grandes esfuerzos ha tomado la tarea de medio mantenerlo. Por eso estamos participando, pienso que dignamente con el anhelo de ascender, pero la verdad es un tema que no veo cercano la solución lastimosamente pues los ordenadores de turno no sé qué ha pasado. No tengo cómo decirle que en un año, dos años o cuál vaya a ser el fin de esta historia tan maluca para nuestra institución”, fueron las palabras del dirigente.

Con zozobra recuerdan los ciudadanos las promesas del actual alcalde de la ciudad, Gorky Muñoz Calderón, que durante su campaña para ocupar el cargo, prometió que de ser escogido, el Atlético Huila volvería a tener un estadio con todas las condiciones para presentar fútbol profesional, sin embargo, hasta el momento tan solo se han hecho adecuaciones para aumentar a 10.000 el aforo permitido en las pocas partes del escenario deportivo que aún son útiles.

Las imágenes del Guillermo Plazas Alcid generaron la indignación de los seguidores del fútbol colombiano, quienes consideran que este no es un escenario presentable para que allí se juegue un deporte de manera profesional como sucede a día de hoy. Dentro de los reproches está el enojo de la periodista Andrea Guerrero, que afirmó que ya no le sorprende la situación, además de asegurar que la plata destinada para la remodelación del estadio se la habían robado.

“Ya ni sorprende, se robaron la plata y le quitaron hasta la dignidad al Huila. No hay derecho!”, fue el trino de la periodista deportiva.

La periodista evidenció su enojo por el estado del Estadio Guillermo Plazas Alcid. Créditos: @AndreaGuerreroQ/Twitter

Por el momento Atlético Huila sigue haciendo las veces de local en lo que queda del Estadio Guillermo Plazas Alcid, recibiendo con ello las críticas de los periodistas y deportistas que deben ejercer su profesión allí, con una gran cantidad de sus hinchas prefiriendo ver los partidos por televisión y con las esperanzas de tener un escenario deportivo digno en veremos.