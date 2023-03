Dos futbolistas colombianos siguen en pie en las competiciones europeas

Juan Guillermo Cuadrado y Devis Vásquez son los únicos colombianos con la posiblidad de celebrar título continental (IMDB y Instagram)

Con la conclusión de las rondas de octavos de final en las tres competiciones continentales de Europa, la Champions League, la Europa League y la Conference League; solo dos colombiano siguen en disputa del título, al menos dentro de lo relativo. Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus y Devis Vásquez del AC Milan siguen vivos con sus clubes en la Champions y la Europa League, respectivamente, en un momento en el que los equipos de este país se aseguraron un total de seis cupos, gracias a las victorias de Napoli, Inter, Roma y Fiorentina en sus respectivas series.

Con Cuadrado no hay ninguna duda. A pesar de que ha lidiado con lesiones que han limitado su continuidad, así como con rumores de salida a lo largo de una temporada 2022/23 especialmente turbulenta para el cuadro bianconero; el colombiano ha mantenido la confianza de su entrenador Massimiliano Allegri y disputó 85 minutos en el juego de vuelta donde la Vecchia Signora superó al Friburgo por 2-0, antes de ser sustituido por Mattia de Sciglio. Aunque no formará parte de la lista de convocados por Néstor Lorenzo para los partidos ante Corea del Sur y Japón, no cabe duda de que su rendimiento sobre el campo de juego ha sido muy consistente.

Por su parte, Vásquez llegó al cuadro rossonero en el mercado de invierno procedente del Guaraní de Paraguay con el fin de darle alternativas al entrenador Stefano Pioli en la portería, debido a la lesión de su titular Mike Maignan. Sin embargo, el barranquillero no ha pasado de tener algunos juegos como suplente del guardamenta Ciprian Tatarusanu, y desde el club hay fuertes rumores de una cesión para la próxima temporada. Sin embargo, y a pesar de que no fue convocado por Pioli para la ronda de octavos donde Milan se impuso al Tottenham, a Vásquez se le puede considerar todavía como alguien “en disputa” del máximo torneo de clubes del mundo.

¿El motivo? De acuerdo con las reglas de la Champions League, si un club no puede contar con los servicios de al menos dos porteros inscritos para el torneo, por lesión o enfermedad de larga duración (es decir, que dure 30 días o más), el club puede sustituirlos temporalmente, en cualquier momento de la temporada. Eso sí, Pioli ha preferido priorizar al italiano Antonio Mirante en lugar del colombiano, pero la eventualidad sigue allí.

El viernes 17 de marzo, tanto Juventus como Milan conocerán sus rivales en los cuartos de final. A partir de las 6:00 a. m. (hora colombiana) se realizará el sorteo de los cruces de cuartos de final por la Champions League, la Europa League y la Conference League en una ceremonia que tendrá lugar en Nyon, Suiza.

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no estará en la selección Colombia en la gira por Asia?

A pesar de que fue llamado por Néstor Lorenzo para los juegos con los que inició su proceso ante Guatemala y México en 2022, Juan Guillermo Cuadrado no fue tomado en cuenta para los compromisos ante Corea del Sur y Japón del 24 y 28 de marzo.

Aunque se especulaba con que la falta de continuidad del ex Independiente Medellín habría jugado en su contra, el periodista Sebastián Heredia, en el programa Voces del Deporte de RCN Radio, reveló que el motivo fue diferente:

“No es que Néstor Lorenzo no lo haya querido llamar, estaba en la lista, pero la Juventus le pidió al cuerpo técnico de la Selección Colombia que no fuera tenido en cuenta. La razón es porque le van a llevar un proceso médico de recuperación y fortalecimiento en esas fechas”

La que podría ser la última temporada de Cuadrado en la Juventus, ha sido también en la que menos participación ha tenido. En lo que va del 2023, la Vecchia Signora ha disputado 16 partidos, entre UEFA Europa League, Serie A y Copa de Italia, en los cuales el colombiano estuvo presente en 10 con un saldo de: siete victorias, dos empates y tan solo una derrota.