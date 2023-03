Maquilladora de Yailín reveló que “retocó” a la rapera para dar a luz a la hija de Anuel AA: qué fue lo que le hizo

Yailín La Más Viral dio a luz a Cattleya el 13 de mayo de 2023. / Foto @yailinlamasviralreal

Yailín La Más Viral y el reguetonero Anuel AA, el 13 de mayo de 2023, confirmaron a través de sus respectivas redes sociales el nacimiento de su hija Cattleya. La dominicana publicó una fotografía en la que le tapó el rostro a su hija cuidando la privacidad de la misma, en la que fue la primera “aparición en público” para una bebé que bien podría hacer reconciliar a la pareja, según páginas puertorriqueñas dedicadas a la farándula de aquel país.

Te puede interesar: Yailín y Anuel AA ya son padres: “Bienvenida al mundo Cattleya, pequeña princesa”

No obstante, el nacimiento de Cattleya no fue lo que más llamó la atención en la fotografía que compartió Yailín en Instagram, pues en la instantánea se puede observar a la cantante muy maquillada, con sus cejas muy bien definidas y sus pestañas largas, con una buena cantidad de pestañina, claramente algo muy inusual en alguien que se prepara para hacer trabajo de parto.

Y quien confirmó que “retocó” a la dominicana fue su maquilladora, mejor conocida como Mich Makeup, quien realizó un trabajo para “preservar” en todo momento el estilo que tanto caracteriza a Yailin La Más Viral.

Te puede interesar: Seguidores de Anuel AA y Shakira aprovechan para recordar el sencillo que hicieron juntos

“Antes muerta que sencilla 🤩, así mismo gente un makeup no makeup para el parto de @yailinlamasviralreal. Muchísimas felicidades por la llegada de cataleya tan hermosa y llena de Vida Dios bendiga. Nuevo servicio habilitado: maquillaje para dar a luz, claro que yes” escribió la maquilladora Michelle Phan.

Con la técnica “No makeup makeup”, la dominicana se alistó para tener a Cattleya, su bebé, / Foto @yailinlamasviralreal

Nota: la técnica “No makeup makeup” (maquillaje sin maquillaje) la usan las maquilladoras para hacer parecer que sus clientas no están usando algún tipo de producto mientras se encargan de cubrir imperfecciones, con un efecto de luminosidad e hidratación facial, algo no muy visible en el posteo de Yailín. ¡Juzguen ustedes!

Te puede interesar: Maluma “le echó” los perros a Anuel AA: “Me dijo que yo era más lindo que él”

A la publicación reaccionaron varias madres, quienes entraron en un pequeño debate de lo que sería llegar a un trabajo de parto tan “perfectas” como la expareja de Anuel AA:

“Pero eso es solamente para las mujeres que van a dar a luz con cesárea 😩que tienen el parto avisado porque si pare normal no hay forma de pensar en maquillarse como yo por ejemplo”, “Bueno amiga yo fui cesárea y me tuve que quitar todo, todo es todo ni maquillaje ni cejas nada todo hasta uñas sin esmalte”, “Y es que sin maquillaje no se siente bonita digo y es obligado maquillarse porque lo que uno@menos piensa es eso y tengo dos cesárea”.

Anuel AA y Yailín por poco pierden la vida en accidente aéreo: “La muerte andaba rondando hoy”

El mundo del entretenimiento se revolucionó por cuenta de las declaraciones de Anuel AA y que quedaron registradas en video, luego de un aterrizaje de emergencia. Esto debido quizás, al mal tiempo que acontecía en el momento en que cruzaban cielo mexicano y que puso en peligro la vida de su expareja Yailín, e incluso de la tripulación que volaba junto a ellos.

El intérprete de La Jeepeta y Bebecita contó a sus seguidores a través de un video compartido en sus InstaStories que una de las ventanas de la cabina del piloto se fracturó durante el aterrizaje en la visita que realizó a México en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey.

Anuel AA y Yailín lograron aterrizar a salvo en Monterrey, México, después de un accidentado viaje. Tomada de Instagram @inforfarandulacolombia

“Fue una aterrizada fuerte mi gente, miren que el cristal está roto, se nos rompió el cristal en el aterrizaje, pero Dios estuvo con nosotros, todo está muy bien gracias al piloto”, fueron algunas de las palabras que expresó Anuel AA en sus historias de Instagram.

Según el cantante, fueron momentos de angustia los que vivieron los ocupantes de la aeronave en la que también viajaba su equipo de trabajo y su expareja Yailín, quien en ese momento estaba Cattleya, bebé que nació 13 de mayo de 2023.