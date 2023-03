Cintia Cossio y Jhoan López utilizaron una aplicación para ver cómo serían de ancianos y esta fue su reacción

Jhoan López y Cintia Cossio, pareja de infuenciadores. Foto: Instagram @jhoanlopez

Las redes sociales son toda una fuente de entretenimiento que va más allá de la publicación de fotografías y videos de todo tipo; puesto que en ellas también se pueden encontrar divertidos filtros, uno de ellos —por ejemplo— hace ver a las personas con apariencia de ancianos. En este sentido, Cintia Cossio y Jhoan López no pudieron evitar usarlo.

Te puede interesar: Cintia Cossio explicó cómo es su relación con Jenn Muriel, la ex de Yeferson Cossio: “No soy una arpía”

Fue así que desde sus Historias de Instagram, este 15 de marzo el creador de contenido registró a su esposa y colega usando dicho filtro; y ante la imagen que obtuvo de cómo se vería Cossio si fuera una “viejita”, López comentó: “Uy no, usted de vieja parece una bruja; qué miedo”.

Posteriormente, Cintia Cossio hizo lo mismo con su pareja, y lo grabó con dicho filtro, pero el resultado tampoco fue de su gusto. “Horrible, horrible”, no paraba de decir la también modelo de OnlyFans. Y, tras pedirle que sacara la lengua, concluyó: “Guácala amor, ¡se ve inmundo!”.

Te puede interesar: Def Leppard publicó video del backstage en Bogotá: la primera dama Verónica Alcocer aparece en las imágenes

Aquí lo compartido por el creador de contenido en sus Historias de Instagram:

Tras ver cómo lucirían si fueran ancianos, esta fue la reacción de Cintia Cossio y Jhoan López

Vale recordar que, Cintia Cossio y Jhoan López son pareja desde hace once años y, en lo corrido de este tiempo juntos, han vivido en una oportunidad la experiencia de ser padres con el nacimiento de Thiago, quien en mayo completará los ocho años de edad.

Te puede interesar: Shakira y el millonario atuendo que lució a su salida de España

Tras cinco años de noviazgo, la pareja se casó hace seis. Sin embargo, en 2022 López volvió a pedirle matrimonio a Cintia para que se casaran nuevamente y con todas las de la ley, puesto en que en su primera boda no tenían los suficientes recursos.

Desde que se les conoce como figuras públicas, los creadores de contenido siempre han dado muestra de lo enamorados que se sienten y lo estables que son como pareja. Además, disfrutan de pasar mucho tiempo juntos ya sea viajando constantemente por el mundo, junto a su hijo, y también haciéndose bromas entre sí.

De hecho, durante los recientes días estuvieron en la isla mexicana, Cozumel, y desde sus redes sociales mostraron sus particulares vestidos de baño: Cintia Cossio lució un traje de dos piezas que tenía plasmado el rostro de López; mientras que la pantaloneta del influenciador tenía la cara de su esposa.

Johan López compró unas medias de más de un millón de pesos y admitió que fue una estupidez

Entre los lujos que se suelen dar las celebridades hay algunos que cualquier persona consideraría como extravagantes o exagerados. En este sentido, a finales de febrero Jhoan López reveló que ha llegado a comprar medias de más de un millón de pesos colombianos, lo que describe como una estupidez, pero que de todos modos ha hecho.

Así las cosas, el creador de contenido hizo tal confesión después de activar la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram y que uno de los tantos usuarios que lo sigue en dicha red social le interrogara por: “La estupidez más grande en la que gastó plata”. Enseguida, el paisa habló de las medias Gucci de $1′400.000 que se compró en alguna oportunidad, pero no solo eso, fue más allá y reveló que tiene al menos una docena de medias caras.

“La estupidez más grande que yo me haya comprado... no por la cantidad absurda de dinero que me haya gastado, sino por lo que compré con ese dinero. Entré a una tienda Gucci, me compré unos zapatos Gucci y dije: no tengo medias para combinarlos; porque yo soy obsesionado con eso, que las medias me tienen que combinar con los zapatos. Entonces dije: me tengo que comprar unas medias, me costaron casi $1′400.000″.

Aquí lo compartido por el influenciador en su momento: