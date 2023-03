Selección Colombia de Béisbol viajó a Estados Unidos con plata de su bolsillo

Pedro García, de Colombia, festeja tras resolver el octavo inning del juego ante México en el Clásico Mundial, el sábado 11 de marzo de 2023, en Phoenix (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

La selección Colombia cumple con su segunda participación en el Clásico Mundial de Béisbol, que se está desarrollando en los Estados Unidos. La novena cafetera integra el Grupo C junto con los locales además de México, Canadá y Gran Bretaña.

En su primera presentación en el Clásico Mundial, la novena comandada por Jolbert Cabrera se impuso por cinco carreras a cuatro ante México, no obstante, Colombia flaqueó en su segunda salida ante Gran Bretaña, que lo superó 7-5. Los suramericanos volvieron a ceder terreno ante Canadá, que fue una aplanadora en la cancha derrotando a los colombianos 5-0.

El 15 de marzo el seleccionado nacional tendrá su cuarto examen ante Estados Unidos, que viene de vencer en su última actuación Canadá, 21-1. El duelo entre colombianos y norteamericanos está pactado para las 9:00 p. m. hora colombiana.

La última vez que Colombia y Estados Unidos se vieron las caras por el Clásico Mundial de Béisbol fue en la edición de 2017 en Los Ángeles con saldo a favor para la novena de las Barras y las Estrellas que dejó el marcador 3-2. Actualmente, los cafeteros ocupan la última casilla del grupo con un promedio de .333.

A pesar de los logros que se han venido consiguiendo en este deporte, el béisbol no cuenta con el apoyo suficiente tal y como lo reveló en presidente de la Federación Colombiana Béisbol, Jimmy Char, en diálogo con el programa el Carrusel Deportivo de Caracol Radio.

“Contento porque dimos un paso importante en el inicio de este torneo, este partido era fundamental, vital para nuestras aspiraciones para pasar a la segunda ronda, México era un rival muy directo, importantísimo también por su nivel de juego y jugadores, y Colombia obtuvo ese triunfo que aspirábamos lograrlo y afortunadamente se dio. Nos quitamos esa mala racha del juego extra inning, que llevábamos dos en el Clásico y los habíamos perdido, ya se puede decir que jugamos bien y ganamos”.

Así mismo, Char agregó: “Infortunadamente, no hemos podido lograr el apoyo del ministerio en este nuevo Gobierno, desde el año pasado en la federación padecimos todas esas faltas de apoyo, inclusive con la Selección que fue al Mundial Sub-23 en China Taipei, desde allá estamos luchando para poder firmar un convenio que no se pudo, la ministra saliente (María Isable Urrutía) no lo firmó a tiempo y no se podía hacer nada”.

“Y este año tampoco hemos tenido el apoyo para esta selección en el Clásico Mundial, inclusive todavía no se ha firmado y creo que es para todas las federaciones”.

El directivo confesó que para costear el viaje a Estados Unidos y disputar el Clásico Mundial tuvieron que sacar dinero de su propio bolsillo, con la ayuda de los patrocinadores ante la falta de ayuda por parte del Gobierno de Gustavo Petro. Cabe recordar que Colombia ha clasificado en dos oportunidades a este certamen que reúne a los mejores exponentes de la pelota caliente en el mundo lo que le ha dado visibilidad a este disciplina en el país.

“Es un torneo que nos ha dado mucha imagen desde que logramos clasificar, desde el año 2016 Colombia entró en otra perspectiva con los países del mundo, nos miraron diferente y lo hemos ido demostrando año tras año con los diferentes torneos, no solo con los jugadores de Grandes Ligas sino con los jugadores menores que hemos tenido triunfos importantes”.