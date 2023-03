Dejación de armas por el ELN: “incierto y no muy cercano”, así lo calificó Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno

Otty Patiño, jefe del equipo de negociadores del Gobierno de Colombia en los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). REUTERS/Henry Romero

Nuevas dudas transitan tras el segundo ciclo de diálogos entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional - ELN, proceso que tuvo lugar en Ciudad de México y que, de acuerdo con Otty Patiño, jefe negociador por parte del Gobierno, dejaría un importante vacío sobre la mesa.

Sobre la mesa estaba la construcción de un acuerdo en relación con las armas del ELN, el cual estuviera en la misma línea de la estrategia para el cese al fuego. Según Patiño, la guerrilla, a nivel general, ha protegido su tenencia de armas, razón por la que calificó este tema: “como un futuro primero incierto y no muy cercano”.

Sin embargo, el tema que despierta grandes diferencias entre las dos partes no sería un punto que se vaya a considerar modificar, dado que, según explicó: “todo proceso debe terminar en una dejación de armas”. Además, el ELN ha mencionado que el uso de las armas por parte del Estado es también un punto que se debe revisar.

Cabe recordar que unas semanas antes del inicio del segundo ciclo de diálogos, el primer comandante del ELN, Antonio García, envió un mensaje que reflejaría la postura ante la dejación de las armas. Mencionó que:

“La paz no es sinónimo de dejación de las armas ni de cupos en el Parlamento (...) estar o no en el Parlamento no es lo que garantiza que el país cambie para bien de los colombianos. Tampoco las desmovilizaciones han producido las transformaciones esperadas”.

Según el vocero, previo al segundo encuentro y en conversación con Hispantv, la dejación de armas es un asunto que debía discutirse con el Gobierno nacional. Sin embargo, aseguró que no era un tema que se debiera discutir públicamente, sino que debía hacerse en la mesa de diálogos acordada, además planteó que: “de ser posible se firmará un acuerdo con la rigurosidad y formalidades que esos eventos lo requieren”.

Más sobre lo que dejó el segundo encuentro entre el ELN y el Gobierno

Las conversaciones que finalizaron su segunda cita el viernes 10 de marzo de 2023 y que anunciaron continuación en Cuba, aunque aún se desconoce la fecha concreta, alientan la situación luego de que Pablo Beltrán, vocero del ELN anunciara que se ha avanzado para lograr un cese al fuego.

Pese a la calificación del jefe negociador del Gobierno, Beltrán se mostró positivo frente al caso, dado que, conociendo la posición de ambas partes, se avanzaría en un acuerdo exclusivo para el proceso de la dejación de las armas. Sin embargo, a diferencia del acuerdo firmado con las extintas Farc-EP, aún no se explica cómo se realizaría el acuerdo con el ELN.

Otro de los puntos que se conversó en el segundo encuentro quedó estableció la erradicación de toda forma de paramilitarismo en el país. Esto, con el fin de que los hechos no se repitan. Y de aquí uno de los ejes clave: el reconocimiento político y jurídico que tendría el ELN por el Gobierno nacional para identificarlo como organización político militar rebelde.

Así quedó suscrito por las dos partes el reconocimiento de estatus político que tendría el ELN:

“Reconocer que el Gobierno nacional, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, dado el reconocimiento político del Ejército Liberación Nacional (ELN), como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado”.

Para Beltrán, estos serían los primeros pasos que le permitirían al ELN y al Gobierno Nacional concretar un cese al fuego bilateral, además señaló: “Todos debemos cambiar para lograr una paz integral y duradera, todos debemos participar en su diseño y realización”.

Por ahora, solo se tiene conocimiento de que el tercer ciclo de negociaciones se realizará en Cuba, pues así lo indicaron en un comunicado:

“Las delegaciones de paz del Gobierno colombiano y del ELN agradecen profundamente al Gobierno cubano y a su pueblo por la disposición incondicional y el apoyo fundamental que, desde hace más de cuatro décadas, han brindado a los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.