Melissa Martínez salió nuevamente en defensa del Junior de Barranquilla en pleno programa

La presentadora tuvo una acalorada discusión con sus compañeros de set. Tomado de @ESPNFutbolCol

La periodista deportiva Melissa Martínez no solo se ha caracterizado por su belleza y talento sino también su pasión por el Junior de Barranquilla, del que es abiertamente hincha. Precisamente, su amor por el cuadro Tiburón la ha llevado a tener confrontaciones con otros colegas.

Durante la emisión del programa Equipo F de ESPN Colombia, uno de los temas que se trataron en el set fue el compromiso por Conmebol Suramericana entre el Deportes Tolima y Junior de Barranquilla. Adolfo Pérez, que hace las veces de conductor del espacio, planteó que por nómina, los dirigidos por Arturo Reyes deberían ganar la llave.

Sumado a Pérez, el comentarista Pacho Vélez agregó: “Cuando uno tiene una nómina como la que tiene Junior, tiene que hacerla valer en un torneo como la Sudamericana… Junior ha sido un vergonzante en torneos internacionales, lo más importante que hizo fue llegar a una final y lamentablemente la perdió. Está obligado”.

Enseguida, Melissa Martínez afirmó que el Junior de Barranquilla es la escuadra cafetera que ha estado más cerca de un título continental tras la final de la Copa Sudamericana en 2018, que perdió desde el punto blanco del penal contra Athletico Paranaense. “Pero en los últimos años es el colombiano que más lejos ha llegado, en torneo internacional…”.

Inmediatamente, Pacho Vélez sentó su argumento en que el cuadro Rojiblanco debía ser protagonista por la calidad de jugadores que tiene en su nómina.

“En Barranquilla me han dado con todo, mientras Junior no deje ese espíritu tan de iglesia, de que solamente gana aquí… Junior, con la inversión, con la nómina, con la hinchada, con el estadio, con todo lo que tiene, para conformarse solo para ganar el título en Colombia. A propósito, ¿hace cuánto no lo gana?”.

Al comentario anterior, Vélez añadió: “Junior está obligado en la Sudamericana o seguirá siendo un equipo muy parroquial (…) eso lo digo yo, sin tener que ponerle un calificativo, a mi parecer, descalificador… Todos ofendidos. Usted y yo opinamos lo mismo, pero no le pongo un calificativo a un equipo, que contrata y contrata, pero no ha podido ganar”.

“Junior tiene que dejar de ser un equipo de parroquia, tiene que ser un equipo de Colombia. La mejor manera para que un equipo trascienda en un país es cuando logra títulos y le invierten para títulos. A Junior le han invertido para títulos, no con un proyecto establecido, y no ha podido”, comentó Pacho Vélez.

Tras lo dicho por Vélez, Melissa manifestó que los equipos de “Parroquia” son aquellos que no invierten y que no le pagan el salario de manera cumplida a sus jugadores. No obstante, falta otro integrante en la discusión, ya que Andrés Marocco lanzó una bomba: “Tolima, hoy, es más ‘copero’ que Junior, por el presente”.

La soledeña develó el hincha juniorista que lleva dentro y sacó a relucir la final de la Copa Suramericana en 2018, en la que Junior tuvo el título muy cerca. “¿Cuántas finales, tiene, de torneo internacional? ¿Cómo me va a decir eso?… Estuvo a un penalti, estuvo Junior de ser campeón, no lo voy a olvidar nunca; Jarlan Barrera. En la última salida del Tolima lo golearon, fue terrible en Brasil”.

Cabe recordar semanas atrás Melissa Martínez tuvo un encontrón con el exjugador Fabián Vargas, que le sacó en cara a la comunicadora social el haber dicho que en la fecha cinco de la Liga BetPlay Dimayor, el Junior sería el líder del campeonato, lo cual no ha sucedido.