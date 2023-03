Gerard Piqué cree que no sería bien recibido en Colombia y en redes se lo confirman: “Latinoamérica no perdona”

Gerard Piqué aseguró que ya no puede entrar a Colombia. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Gerard Piqué ha sido tendencia en Colombia y el mundo durante el último año, luego de que se conociera que el exfutbolista profesional le fue infiel a la cantante Shakira con su actual novia Clara Chía, una joven española de 23 años. Tras su separación de la colombiana y el inicio de su nueva vida en la Kings League, recientemente Piqué expresó bastante seguro que en Colombia no lo quieren.

Todo ocurrió en medio de una transmisión en Twitch de la Kings League en la que el exfutbolista del FC Barcelona estaba reunido junto a varios futbolistas y streamers opinando sobre un reciente juego que tuvieron en la liga creada por Gerard Piqué.

En medio de esa conversación, Gerard Piqué reveló la manera en que, según él, es percibido en el país natal de su expareja. Para el ex de Shakira es claro que en el territorio colombiano no será bien recibido después de su engaño a la artista nacional y las canciones que la misma barranquillera ha sacado en su contra.

El exjugador del Barcelona Gerard Piqué no se dedica exclusivamente a la creación de contenido, pero aparece en las transmisiones de la Kings League.

Las palabras de Gerard Piqué señalando que no lo dejarían entrar al país se dieron cuando el español recordaba en la transmisión un disgusto que tuvo con el streamer colombiano Juan Guarnizo, radicado en México, en uno de los más recientes partidos de la Kings League.

“Con la que me lió Juan, si ahora imponemos chutar el penalti, sabiendo lo negativo que está, se arma un cristo en México que no puedo entrar”, señaló Gerard Piqué haciendo referencia a que el público mexicano quiere mucho a Guarnizo, pero entonces recordó que el streamer es colombiano al igual que Shakira.

Al recordar esa información Piqué agregó “o en Colombia”, pero entonces corrigió la frase y concluyó entre risas que “en Colombia ya lo tengo”. Con estas declaraciones el deportista español dejó claro que, a su criterio, tras su separación con Shakira él es una de esas celebridades que está en la “lista negra” de los colombianos y no sería muy bien recibido en el país.

En los comentarios de la publicación, los internautas no solo se burlaron del comentario de Gerard Piqué, sino que le confirmaron que es una persona “no grata” para los colombianos y puede que hasta para los latinos en general. “Latinoamérica no perdona”, “no se atreve a entrar”, “quizá entrar sí, pero salir...”, “persona non grata”, “viene a Barranquilla y lo linchan”, fueron algunos de los comentarios que los internautas le dejaron a Piqué.

Ibai confesó si es ‘team’ Shakira pese a cercanía con Gerard Piqué por la Kings League

Ibai Llanos es uno de los referentes más importantes en la industria del streaming a nivel mundial y actualmente hace parte de la Kings League junto a Gerard Piqué. En su más reciente visita a México, el famoso español fue entrevistado por El Escorpión Dorado y vivió un duro interrogatorio por el comediante respecto a BZRP Sessions #53, que se popularizó por ser una fuerte tiradera de la colombiana a Piqué.

Todo comenzó cuando el comediante cuestionó sin tapujos al europeo respecto a cómo fue la reacción del exfutbolista del FC Barcelona cuando escuchó por primera vez la controversial melodía. Ante esto e, intentando mantenerse de forma neutral, Ibai contestó: “No me dijo nada porque sabe que es un temazo”.

El streamer contó que personalmente le gustó mucho la colaboración de Shakira con Bizarrap y señaló que, pese a sólo haber coincidido presencialmente en dos ocasiones con la cantante, le caía muy bien. El escorpión le insistió a Ibai para que respondiera si se consideraba team Shakira o team Piqué.

Respecto a esto, el streamer no supo que decir, pues aunque la respuesta obvia podría parecer que se decantaría por el futbolista al que frecuenta seguido, sólo aseguró que no deseaba contestar. “No te puedo responder esa pregunta, no te puedo responder, ¿alguien puede responder por mí?”, comentó. En ese momento, Alex Montiel cuestionó a los acompañantes sobre a quién creían que Ibai apoyaba y todos al unísono respondieron a la colombiana.