Sebastián Villa recibió críticas durante homenaje del Boca Juniors

Entre conmemoraciones y críticas se desarrolló el juego 150 de Sebastián Villa con la camiseta de Boca Juniors (@sebastian14villa/Instagram)

El cierre de la jornada seis de la liga del fútbol argentino tuvo como colofón el juego entre Boca Juniors y Defensa y Justicia. El empate sin goles del Xeneize como local en el estadio La Bombonera no dejó satisfecha ni a la hinchada ni a la prensa, que vuelven a señalar a los colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra por el bajo rendimiento mostrado durante el compromiso.

Previo al encuentro, Villa recibió un cuadro conmemorativo con la camiseta de Boca y el número 150 estampado en ella por alcanzar esa cantidad de partidos con la camiseta azul y oro. El momento fue coronado con una ronda de aplausos de los miles de asistentes a La Bombonera por sus contribuciones al club desde su llegada en junio de 2018, procedente del Deportes Tolima.

Sin embargo, durante la foto protocolaria previa al compromiso se presentó un hecho que causó controversia en redes sociales. Mientras los jugadores posaban, portaban una pancarta alusiva al Día Internacional de la Mujer que tendrá lugar el 8 de marzo. En esta se leía la frase: “Más igualdad, más derechos”. El hecho fue denunciado por la periodista Julieta Natalutti, que no solo cuestionó a Villa sino a la organización del fútbol argentino por su incoherencia:

“Sebastián Villa, quien fue denunciado por violencia de género y abuso sexual, sosteniendo el cartel por el 8 de marzo. El fútbol argentino es un chiste”

Desde Argentina hubo fuertes críticas por el hecho de que Sebastián Villa cargara la pancarta conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, teniendo dos denuncias de abuso sexual en curso (@julinatalutti/Twitter)

Villa fue denunciado por Daniela Cortés en 2020 por una supuesta situación de abuso sexual. Mientras este caso seguía su curso en los juzgados argentinos, en mayo de 2021 una segunda mujer, Tamara Roldán (inicialmente identificada con la inicial “R” debido a que solicitó mantenerse en el anonimato), también denunció a Villa por un presunto ataque sexual y hasta de intento de homicidio, por lo que se le formularon cargos al futbolista por abuso sexual, violencia de género y tentativa de homicidio.

Luego de realizarse la pericia psicológica a Roldán por petición de la defensa de Villa, se determinó que había indicadores de abuso sexual, trastorno de estrés postraumático, miedo y aislamiento social. Sin embargo, y aunque la juez Vanesa González solicitó el 7 de junio del 2022 la detención del jugador al considerar que estaban probados los cargos imputados, el 11 de junio el jurista Javier Maffucci Moore desestimó la petición al considerar que “No basta con afirmar dogmáticamente que el testimonio de la víctima es creíble, sino que se deben brindar razones suficientes que justifiquen esa credibilidad, porque no escapa ese testimonio a los criterios de veracidad y credibilidad cuya valoración resulta facultad propia de los jueces”, como señaló en una entrevista con el diario Olé.

En lo que se refiere al juicio por la denuncia formulada por Cortés, el mismo está detenido debido a que la mujer no se ha presentado a realizar la pericia psicológica, por lo que el caso no puede avanzar y no se puede formular fecha para el juicio oral.

Con ese trasfondo se desarrolló el compromiso, en el que Boca no fue capaz de hacer daño al conjunto visitante. De hecho, los dirigidos por Julio Vaccari asediaron el arco de Sergio Romero, quien se convirtió en la gran figura del conjunto de casa despejando varios balones clave. El empate sin goles generó nuevos cuestionamientos al trabajo del “Negro” Ibarra en la dirección técnica, así como al rendimiento de los colombianos en el campo de juego. En las calificaciones postpartido de TyC Sports, mientras a Fabra se le criticó su incapacidad para contener los avances del rival por su banda, a Villa se le cuestionó su mala toma de decisiones y su individualismo:

“No se asocia ni pretende asociarse con sus compañeros. Sin espacio para jugar mano a mano, reincidió en centros inofensivos y en remates desviados. Cuando salió, bajaron algunos silbidos desde la platea y la popular Sur”