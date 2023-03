Dejaron en libertad a alias ‘La Gata’: la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión, asegura que se omitieron elementos importantes

Tras la liberación de Enilce López Moreno, alias ‘La Gata’ la Procuraduría General se pronunció Colprensa / Archivo

Después de que la juez sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla otorgara la polémica libertad de la empresaria del chance Enilce López Moreno, alias ‘La Gata’, la Procuraduría General de la Nación anunció la apelación de la decisión.

El requerimiento se instauró por el procurador 49 Judicial Penal II de la capital del Atlántico, al considerar que la magistrada judicial omitió un análisis sobre la gravedad y modalidad de la conducta criminal cometida por López Moreno, que sirvió de precedente para que está fuera condenada a 37 años y seis meses de prisión por concierto para delinquir y homicidio agravado, en condición de autora e instigadora.

El Ministerio añadió que no se tuvo en cuenta que alias ‘La Gata’ no ha reparado a las víctimas, ni expresado su intención de pedir perdón por los daños realizados, “circunstancias que son esenciales para analizar el arrepentimiento por la conducta delictiva y los daños causados”, precisó el procurador delegado.

Razones por las que alias ‘La Gata’ habría quedado en libertad

El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario dejar en libertad de manera inmediata a Enilce López, conocida como ‘‘La Gata’', quien hasta el 7 de marzo se encontraba en casa por cárcel por cuenta de un proceso por homicidio.

La determinación judicial en el caso se centra en el expediente de la muerte de Ninilia Ester Collazos, el cual está suspendido hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz resuelva si le abre la puerta a la exempresaria del chance en la Costa Caribe.

Tras la petición, funcionarios del INPEC verificaron los documentos que finalmente permitieron la libertad de la mujer. ‘La Gata’ estaba pagando una pena de 37 años de cárcel por nexos con el paramilitarismo y el homicidio del vigilante Amaury Fabián Ochoa, perpetrado en junio del 2000.

En medio de la diligencia la JEP sustentó que la condenada fue admitida y que la solicitud se definirá en una audiencia. Según dio a conocer El Tiempo hasta el momento no se ha fijado fecha porque el Instituto de Medicina Legal no ha podido ingresar a la casa de ‘La Gata’, para establecer si la diligencia se puede o no hacer presencial.

La magistrada que dio la orden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de liberar a la mujer procesada fue la misma que otorgó la solicitud de sus abogados defensores de levantar la medida de aseguramiento por el asesinato del vigilante, al considerar que eran sólidos los argumentos de que ella está en delicado estado de salud y además es mayor de 65 años.

La pena por la muerte de Fabián Ochoa la ha pagado en centros penitenciarios de Bogotá y de Barranquilla, como la prisión El Bosque. Cabe mencionar que a la ubicación de esta cárcel fue a la que llegó el nuevo pedido para que la liberaran.

Enilce López 'La Gata' fue trasladada de emergencia a una clínica el 12 de enero de 2023, desde entonces su salud habría empeorado según sus familiares. (Colprensa).

Discusiones en torno al caso

En febrero del 2022 un juez había ordenado de la libertad de Enilse López, la determinación se relacionó a su delicado estado de salud, por el deterioro de la condenada por un cáncer invasivo de tipo pulmonar y cervical.

Según el juez del caso, ‘’se debe tener en cuenta que la señora López, por el paso del tiempo que ha estado en privación de la libertad, su detrimento en su salud ha sido abismal, y exponencial, al punto que, en la actualidad, tiene cáncer invasivo de tipo pulmonar, cervical y en ovarios, por lo que se puede concluir que su tiempo de vida no será tan prolongado, y como tal se debe salvaguardar su vida, salud y en protección especial su dignidad humana, junto con su muerte digna’'.

Ciertamente alias ‘’La Gata’' fue vinculada al paramilitarismo por el Tribunal de Bogotá por el homicidio de Fabián Ochoa, porque Luis Fernando Caro, aslias ‘’Magencio’' declaró en contra de la mujer porque supuestamente era miliciano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La empresaria en un primer momento fue capturada junto a su hermano por el delito de lavado de activos, respecto a este crimen pagó unos meses de prisión en la cárcel El Buen Pastor para terminar en una clínica en Barranquilla por problemas de salud.