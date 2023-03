Ana Sofía Henao se quitó las prótesis de los senos y contó cómo se siente

se quitó las prótesis de los senos y contó cómo se siente. / Foto @anasofiahenaoe

Ana Sofía Henao ha sido una de las modelos más reconocidas y prestigiosas de Colombia. Desde los años 2.000, ha participado en numerosas campañas publicitarias que la catapultaron a pasarelas de todo el mundo, convirtiéndose además en una de las mujeres con más influyentes en cuanto al mundo del modelaje se refiere.

No obstante, la paisa no es tendencia esta vez por alguna campaña publicitaria del momento, sino por haberse mandado a quitar los implantes en sus senos; y fue por esto que contó en el programa de entretenimiento “Lo Sé Todo” del Canal Uno, cómo se ha sentido y por qué tomó la decisión de extirpárselos.

“Tengo que decir que no me he arrepentido ni un solo día de haber tomado la decisión que tomé, me siento muy bien físicamente, me veo muy bien, me siento linda y sexy, y tuve que comprar bastante ropa interior y bastantes vestidos de baño”, confesó la paisa, quien ha estado alejada de las pasarelas desde que se convirtió en mamá.

La antioqueña aseguró en la entrevista que su proceso de recuperación ha sido gradual, pues unos beneficios llegaron de forma rápida y otros requieren un poco más de tiempo y paciencia para poder sentirlos y disfrutarlos. Aun así, está esperanzada de que todo va a seguir mejorando al 100 %.

La modelo paisa confesó los beneficios que ha traído a su vida estar “al natural”.

“Los cambios de salud y las mejorías, yo creo que sí toman un poco más de tiempo, hay que tener un poco más de paciencia, eso no es de la noche a la mañana… Por un lado, sí se siente mejor, respira mejor, hay unos cambios como la fatiga crónica que son inmediatos, otros son un proceso un poco más lento, pero vamos muy bien, recuperándome y sintiendo que tomé la decisión correcta, yo creo que eso es lo más importante”, añadió la modelo.

Asimismo, la paisa dio su opinión respecto a la “nueva tendencia”, donde las mujeres se han venido mostrando al natural y sin implantes, esto a través de las redes sociales donde varias modelos, cantantes y figuras públicas en general, se han dejado ver sin retoque alguno.

“Definitivamente, si sentirse bien está de moda, ¿qué importa?, o sea, yo no le veo problema a que cada vez más y más personas se sumen a eso… Y a todas las mujeres, si esto se va a poner de moda me parece muy interesante, no que nos estamos explantando o nos operemos de una cosa u otra, no, sino que nos estemos sintiendo bien como somos y ya”, terminó añadiendo la modelo.

Ana Sofía Henao ha tenido innumerables reconocimientos a lo largo de su carrera profesional, mismos que le sirven para ser una voz autorizada cuando opina sobre cómo los estándares de belleza van quedando relegados por los “nuevas maneras” de hacer modelaje.

