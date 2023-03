Novia de Nicolás Petro dice que Day Vásquez, la exesposa del hijo del Presidente, le está mintiendo al país

Novia de Nicolás Petro dice que la exesposa miente

La actriz, presentadora y novia de Nicolás Petro –hijo del presidente Gustavo Petro–, Laura Ojeda, salió a defender a su pareja sentimental tras las acusaciones de corrupción por parte de la exesposa del diputado del Atlántico, Day Vásquez.

Te puede interesar: Nicolás Petro está esperando un hijo con una amiga de su exesposa

A través de sus redes sociales, en especial de Instagram, Laura Ojeda manifestó que los chats y declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro son producto de las personas que pertenecen a la oposición política de su novio y suegro.

Laura Ojeda subió recientemente dos historiales, en el primero mostró la noticia en la que Máximo Noriega, candidato a la Gobernación del Atlántico, denunciará penalmente a la exesposa de Nicolas Petro por sus declaraciones y escribió junto a este pantallazo: “y así seguirán llegando más denuncias y se le caerá el teatro (a Day Vásquez), falsas acusaciones, todo es falso. Todo es una obra de instrumentalización de la oposición. Se hará justicia”.

Storie de Laura Ojeda sobre la exesposa de Nicolás Petro

En otro storie de Instagram, Laura Ojeda compartió un pantallazo de un tuit de ella en el que aseguró que cree en la inocencia de Nicolás Petro, y por ende, en la justicia.”Creo en la justicia y en el amor verdadero”, expresó en esta red social sobre el caso que empieza a investigar la Fiscalía General de la Nación en contra del hijo del presidente Gustavo Petro y de su hermano.

Storie de Laura Ojeda

Cabe recordar que Day Vásquez aseguró que su exesposo recibió el dinero de parte de El Hombre Malboro a través del precandidato a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega Rodríguez.

Te puede interesar: Laura Ojeda, novia de Nicolás Petro, protagonizó escándalo de violencia con su ex

“Todo se hizo a través de Máximo (Noriega). La plata que entregaba, se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través del Máximo”, dijo en su entrevista Vásquez.

Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación ya inició las investigaciones correspondientes por las denuncias de la exesposa del hijo mayor del mandatario nacional. Hasta el momento, recolectaron la minuta del edificio donde ambos vivían y los registros de las cámaras de seguridad de ese lugar.

Te puede interesar: “Es para una vaina grande”: Nicolás Petro le confesó a su exesposa que iba tras un negocio con Monómeros

En la minuta, de acuerdo a información difundida por Semana, habría quedado registrado el ingreso de Gabriel Hilsaca, hijo de ‘El Turco Hilsaca’.

“Nosotros nos reunimos inicialmente con el hijo del Turco, él se llama Gabriel. Nos reunimos en Cartagena con él, solamente estaba el hijo de este señor. Tuvimos un desayuno, fue parecido a lo de Santander Lopesierra. Fue algo más social que político u otra cosa. Básicamente, fue hablar, o sea normal, una conversación normal”, le dijo la exesposa de Petro Burgos a la revista.

Ella dijo no recordar con exactitud el lugar de la reunión, pero dijo que fue en una casa y que fue durante una mañana, porque se dio en medio de un desayuno. “Él vino al apartamento donde nosotros estábamos viviendo; de hecho, yo tengo el registro del día en que el señor fue. Tengo el registro de la portería del edificio. Claro, se registró como Gabriel Acosta, que es su segundo apellido”, detalló.

La publicación bogotana asegura además que en la mencionada minuta aparece, en efecto, el nombre de Gabriel Acosta visitando a las 9:48 de la mañana del 18 de mayo de 2022 el apartamento 1201, donde vivía el hijo del mandatario nacional con su exesposa.

“El hijo llevó la plata ese día. Él llevó 200 millones de pesos. Yo no estaba, cuando llegué, él iba saliendo, ni siquiera me lo crucé, porque Nicolás me pregunta: ‘¿Lo saludaste?’. Yo le contesté: ‘No lo saludé porque no me lo crucé’, acaba de salir. Seguramente se fue en el otro ascensor y no nos cruzamos”, aseguró la mujer al medio mencionado.

Posteriormente, narró que: “Él me dio la plata y yo le dije: ‘¿Esto qué es?’. Él me dijo: ‘Lo acaban de traer’. Yo le dije: ‘Bueno, guárdala’ y él la cogió y la guardó. Pero me dio la plata como para que yo supiera que la habían entregado”. Ese dinero, según lo dijo la misma mujer, terminó en una caja fuerte que tenían en su vivienda.

Por su parte, el Turco Hilsaca ya presentó una denuncia penal por injuria y Calumnia en contra de Vásquez por lo comentado en su entrevista con Semana. “En ningún momento he realizado financiación de campañas electorales a la Presidencia ni de otra naturaleza al hoy presidente Gustavo Petro Urrego; como tampoco es correcto que haya entregado tales sumas de dinero a Nicolás Petro por conducto de terceros”, dice en el documento radicado ante la Fiscalía.